«يونيلابس» تتخطى حاجز 10 ملايين اختبار لـ«كوفيد 19»

المصدر: جنيف - دبي - وام

حققت شبكة مختبرات «يونيلابس» السويسرية للمختبرات التشخيصية - التي منحها مركز الإمارات العالمي للاعتماد شهادة «آيزو» في فحص «كوفيد 19» - إنجازاً رائداً في دعم الجهود الدولية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» بعد تخطيها حاجز 10 ملايين اختبار.

وتمكنت «يونيلابس» من زيادة قدرتها بشكل متصاعد في توفير العينات والاختبارات إلى أن تجاوزت القدرات التشغيلية لها ما يزيد على 500000 اختبار أسبوعياً بفضل توافر أحدث التقنيات ووجود مختبرات جديدة متخصصة في دولة الإمارات والبرتغال وهولندا والمملكة المتحدة.

وكان مركز الإمارات العالمي للاعتماد منح مؤخراً مختبرات «يونيلابس» شهادة «آيزو» في فحص «كوفيد 19» بتقنية الـ «PCR» لتغدو أول مؤسسة مخبرية خاصة تحصل على هذا الاعتماد العالمي على مستوى دولة الإمارات.

وقال كريستيان ريبهان رئيس الخدمات الطبية والعمليات لدى «بيونيلابس».. «منذ ديسمبر من العام الماضي ضاعفنا من حجم اختبارات «كوفيد 19» وهو إنجاز رائع لفرق الخطوط الأمامية لدينا المنتشرة في 17 دولة حول العالم».

وأوضحت شيماء صبري مديرة العمليات في الشرق الأوسط لدى «يونيلابس».. أن فرع الشركة في دولة الإمارات ساهم بقوة في بلوغ هذا النجاح بفضل دعم السلطات الصحية المحلية وتوفير الموارد والإمكانات اللازمة لتسهيل عملنا مؤكدة الحرص على اتباع اللوائح المحلية وتعزيز القدرة الإنتاجية العالية للمنظومة المخبرية في الإمارات.

وأعربت عن فخر «يونيلابس» بأن تكون جزءاً مسانداً لجهود المنظومة الصحية بدولة الإمارات والتي تمكنت بجدارة من حيازة المركز الأول عالمياً في عدد الفحوصات قياساً بعدد السكان، مشيرة إلى أن الثقة المتبادلة التي تعززت مع دائرة الصحة في أبوظبي دفعت بشبكة «يونيلابس» إلى افتتاح فرع جديد في أبوظبي بطاقة إنتاجية تبلغ 80 ألف اختبار «PCR» يومياً.

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