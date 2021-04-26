أمطار خفيفة ومتوسطة وجريان الأودية في المناطق الجبلية

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

شهدت، اليوم، مناطق عديدة في الإمارات سقوط أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة نتيجة وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى تكون السحب الركامية الممطرة، مع نشوء الرياح النشطة المثيرة للغبار والأتربة التي أدت إلى تدني الرؤية الأفقية أحياناً على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر.

وسقطت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على البطين ومساكن وملاقط وغسابة والخرير وخطم الشكلة وصاع في العين ومطار الفجيرة الدولي وخورفكان وكلباء بالشارقة ومربح واوحله بالفجيرة، كما سقطت أمطار متوسطة على عدد من المناطق الجبلية في الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وأدت إلى جريان الأودية في وادي الحلو والعجيلي والفرفار.

وسجلت المحطات الأرضية أعلى درجة حرارة على الدولة اليوم في الشوامخ بمقدار 43.5 درجة مئوية عند الساعة الثانية والنصف عصراً، فيما سجلت أدنى درجة حرارة في مطار رأس الخيمة الدولي بواقع 20 درجة مئوية عند الساعة السادسة صباحاً.

وتشير الإحصائيات المناخية إلى أن أعلى كمية أمطار سُجلت في هذه الفترة خلال السنوات الماضية 153.6 ملم في رزين بتاريخ 17 أبريل سنة 2003، وتشير التوقعات إلى أن معدل سقوط الأمطار خلال هذا الشهر أقل عن المعدل العام.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً، يصبح غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً على بعض المناطق الشرقية والغربية، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة ومائل للحرارة نهاراً، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية معتدلة السرعة تكون نشطة إلى قوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان

ويوم الأربعاء يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً يتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق، يصاحبها سقوط أمطار مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية وشمالية شرقية معتدلة السرعة تكون نشطة إلى قوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار قد تصل سرعتها غلى 45 كم/س.

من جهة أخرى، سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد اليوم 26 أبريل هزة أرضية بقوة 5.5 بمقياس ريختر في غرب إيران عند الساعة 14:09 بالتوقيت المحلي للإمارات.

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