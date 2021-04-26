«صحة» تحثّ أفراد المجتمع على مواصلة التبرع بالدم خلال رمضان

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أفراد المجتمع على مواصلة تبرعهم بالدم خلال شهر رمضان الكريم، للمساعدة في إدارة طلبات نقل الدم لدى المرضى في جميع أنحاء الإمارة.

وضماناً لتسهيل الوصول إلى خدمات التبرع بالدم، والتيسير على الصائمين، قامت «خدمات بنك الدم - أبوظبي» بتعديل أوقات التشغيل الخاصة بمراكز التبرع التابعة لها، لإتاحة المجال أمام الراغبين بالتبرع بعد فترة الصيام خلال شهر رمضان، كما أطلقت حملة متنقلة للتبرع بالدم تخفف من حاجة المتبرعين إلى التنقل في أرجاء العاصمة.

وخلال الشهر الفضيل، يعمل بنك الدم في أبوظبي أيام السبت إلى الخميس وبنك الدم في العين أيام الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 1:30 ظهراً ومن الساعة 8:00 مساءً حتى الساعة 01:30 صباحاً. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل الخدمات المتنقلة للتبرع بالدم في المواقع والمواعيد الواردة أدناه، من الساعة 8:30 مساءً وحتى الساعة 02:00 صباحاً.

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