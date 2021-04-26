«سلامتكم غنيمة» مبادرة لشرطة أبوظبي و«الهلال» لتوزيع الإفطار بالنقاط الأمنية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شرطة أبوظبي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة «سلامتكم غنيمة» والتي تستهدف توزيع وجبات إفطار صائم على خط الدفاع الأول والسائقين ومستخدمي الطريق عند النقاط الأمنية في غنتوت.

وشارك عدد من الضباط وعناصر شرطة أبوظبي وعدد من متطوعي الهيئة في توزيع 2000 وجبة كسر الصيام على مستخدمي الطريق وقت الإفطار وذلك بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما اشتملت المبادرة على تقديم النصائح والإرشادات للسائقين وحثهم على ضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا كوفيد 19 لسلامتهم وسلامة أسرهم، مؤكدة أن تكاتف أفراد المجتمع ركيزة أساسية في إنجاح الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة انتشار العدوى.

وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها بتعزيز الشراكة التي تربط الأجهزة الشرطية بأفراد المجتمع، وترسخ مفهوم الشراكة المجتمعية والقيم الإيجابية، وتعزز القيادة الآمنة على الطرق حفاظاً على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق.

ودعت إلى ضرورة التقيد التام بقوانين وأنظمة المرور وخصوصاً خلال الشهر الفضيل، واتباع إجراءات وتعليمات عناصر الشرطة والدوريات المرورية عند النقاط الأمنية للدخول إلى إمارة أبوظبي بما يسهم في انسيابية الحركة المرورية وتجنب الازدحام المروري.

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