«كهرباء الشارقة» تنفذ مشروعات توليد الطاقة بمحطتي اللية والحمرية بقدرة 1026 ميجاوات

المصدر: الشارقة - البيان

كشف التقرير الإحصائي لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 عن تنفيذ الخطة الزمنية لمشروع الدورة المركبة في محطة اللية لتوليد الطاقة بقدرة إجمالية مركبة 1026 ميجاوات يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، كما حصلت الهيئة على أول توربينين غازيين من طراز (HA) من شركة «جنرال إلكتريك» وتجري عمليات تركيبهما في محطة الحمرية لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة إنتاجية قدرها (1800) ميجاوات.

كما تم توصيل وتشغيل التيار لعدد 936 موقعاً في مدينة الشارقة وإنجاز الصيانة الدورية لمحطات الهيئة الرئيسية بنسبة تراوحت بين 75% إلى 90% وإنجاز الأعمال التشغيلية والوقائية والاختبارات في محطات الضغط العالي لتوزيع الكهرباء وتعديل وتنظيم مسارات الخطوط لرفع كفاءة الشبكة وذلك حرصاً من الهيئة على تقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة.

وصرح المهندس عيسى السويدي مدير إدارة إنتاج الكهرباء أن الهيئة تعتمد على الإحصائيات لمتابعة كافة المشاريع ونسبة الإنجاز في التوقيت المحدد والعمل على التطوير المستمر لكافة المشروعات وتسعى لتطوير محطات إنتاج وتوزيع الكهرباء والشبكات في كافة مناطق إمارة الشارقة.

وأشار إلى أنه فيما يخص تشغيل الوحدة الغازية الأولى والثانية بمحطة اللية تم الانتهاء من تغطية القواعد المعدنية لمبنى التوربينة كما تم الانتهاء من تركيب مدخنة استرداد الحرارة، والعمل جارٍ في أعمال الطلاء وتم الانتهاء من توصيل خطوط الغاز الطبيعي وتوصيل خطوط الوقود السائل (الديزل) وربطها بالمحطة.

وفي خطوة هي الأولى من نوعها حصلت الهيئة على أول توربينين غازيين من طراز (HA) من شركة «جنرال إلكتريك» وتجري عمليات تركيبهما في محطة الحمرية لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة إنتاجية قدرها (1800) ميجاوات وجاري العمل لتغطية القواعد المعدنية لمبنى التوربينة في الوحدة البخارية بمحطة الحمرية كما تم الانتهاء من تركيب الرافعة الخاصة بالتوربينة البخارية.

وأوضح التقرير أن العمل جارٍ في الأعمال النهائية للأعمال الخرسانية وردم البحر وموانع الأمواج لمحطة سحب وطرد مياه البحر.

وأكد المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة خدمات الكهرباء أن التقرير الإحصائي كشف عن توصيل وتشغيل خدمات الكهرباء لعدد 936 مبنى خلال الربع الأول من العام الجاري، تضمنت توصيل الكهرباء لعدد 457 فيلا سكنية و33 مشروعاً حكومياً و209 مشروعات صناعية و229 مشروعاً تجارياً وعدد 8 مزارع.

وأشار إلى أن توصيل الكهرباء يتم بعد عمل إجراءات التفتيش الفني والتأكد من سلامة التوصيلات الداخلية والخارجية من خلال فرق فنية متخصصة.

أما فيما يخص أعمال الصيانة الدورية لمحطات إنتاج الكهرباء الرئيسية أكد التقرير الإحصائي أنه تم إنجاز 75% من صيانة محطتي اللية وواسط و90% لمحطة الحمرية.

وصرح المهندس حمد الطنيجي مدير إدارة نقل الطاقة أن فرق العمل الفنية المتخصصة أنجزت الأعمال التشغيلية والوقائية والفحوصات والاختبارات وغيرها من الأعمال الأخرى خلال الربع الأول من العام الحالي.

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