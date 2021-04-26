توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام خاصة على المناطق الشرقية ومائلا للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 13:25 والمد الثاني عند 01:25 الجزر الأول عند الساعة 19:06 والجزر الثاني عند الساعة 07:55.

بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 10:10 والمد الثاني عند الساعة 21:38 الجزر الاول عند الساعة 15:52 والجزر الثاني عند الساعة 04:11.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 26 55 10

دبــي 39 25 55 10

الشارقة 39 22 60 10

عجمان 37 25 60 15

أم القيوين 39 24 60 10

رأس الخيمة 37 22 55 15

الفجيرة 38 26 85 20

العين 41 27 35 10

ليوا 42 24 45 10

الرويس 42 24 50 10

السلع 42 24 55 10

دلما 36 25 85 25

طنب الكبرى 35 25 85 25

طنب الصغرى 35 25 85 25

أبو موسى 35 25 85 25

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز