أمطار الخير على الإمارات
شهدت مناطق متفرقة من الإمارات اليوم الاثنين سقوط أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.
وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على وادي الحلو في إمارة الشارقة، وأمطار خفيفة على كلباء وخورفكان.
أمطار الخير على #الإماراتhttps://t.co/hoSbQ5Ucnx#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/SORKDL6YR9— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 26, 2021
وشهدت إمارة الفجيرة هطول أمطار خفيفة على أوحله ومربح والفرفار والحيل ومطار الفجيرة الدولي ووادي مي.
أمطار الخير على وادي مي في #الفجيرةhttps://t.co/hoSbQ5Ucnx#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/3YeCOTviWU— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 26, 2021
وهطلت أمطار خفيفة على وادي العجيلي برأس الخيمة.
كما هطلت أمطار خفيفة على خطم الشكلة وصاع والخرير في العين.