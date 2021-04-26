«الحالمون الأوائل» مبادرة لتخليد المؤثرين في مسيرة النهضة

المصدر: (أبوظبي ــ وام)

أطلقت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب أمس مبادرة «الحالمون الأوائل» وهي مبادرة تدعو من خلالها جميع المواطنين والمقيمين إلى مشاركة قصص الشخصيات التي أسهمت على مر السنين أو تلك التي لا تزال تسهم في تشكيل ملامح حاضر الإمارات.

وتستمر المبادرة حتى 30 يونيو المقبل، ويتم خلالها استعراض قصص الشخصيات التي كان لها التأثير الأكبر على مسيرة الدولة خلال الأعوام الـ 50 الأولى منذ تأسيسها.

وستركز الإصدارات اللاحقة من المبادرة على آمال وطموحات الحالمين الحاليين والمستقبليين ونحن نبدأ خطواتنا الأولى في رحلتنا نحو الأعوام الخمسين القادمة. ومع انطلاقها تشجع المبادرة جميع أفراد المجتمع الإماراتي على إجراء مقابلات مع «الحالمون الأوائل» من عائلاتهم الخاصة وتسجيل ومشاركة قصص هؤلاء الأفراد الذين أسهمت تطلعاتهم واجتهاداتهم في بناء دولة الإمارات التي نعيش حاضرها اليوم. وعلى مدار العام ستتم مشاركة قصص «الحالمون الأوائل» والاحتفاء بها على القنوات الرقمية الخاصة بعام الخمسين.

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لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات تدشن مبادرة «الحالمون الأوائل»

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