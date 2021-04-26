الإمارات تدعم الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب بالساحل الأفريقي

المصدر: أبوظبي ــ وام

بدأت وزارة الدفاع تسيير رحلات الدعم اللوجستي لجهود المجتمع الدولي بقيادة فرنسا في مكافحة الإرهاب بمنطقة دول الساحل الأفريقي الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار.

حضر إقلاع أول رحلة من أبوظبي اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، وكرافييه شانيل سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.

وأكد اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد العمليات المشتركة أن من شأن جهود دولة الإمارات أن تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة دول الساحل.

ومن المخطط أن تخصص القوات المسلحة الإماراتية عدداً من رحلاتها لنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية نظراً لخبرتها الكبيرة التي اكتسبتها في مجال العمل الإنساني والإغاثي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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الإمارات تسير أولى رحلاتها للمساهمة في دعم عمليات الاستقرار في دول الساحل الأفريقي بقيادة فرنسا

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