«دبي لرعاية النساء والأطفال» تكرم تعاونية الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

كرمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في دبي تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة لدعمها المتواصل لمبادرات المؤسسة.

وسلمت شيخة سعيد المنصوري المدير العام بالإنابة في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال التكريم بالنيابة عن تعاونية الاتحاد الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق.

وبهذه المناسبة قالت شيخة المنصوري: حرصنا في المؤسسة على تعزيز ثقافة العمل المشترك مع مختلف المؤسسات والدوائر والجهات في الدولة ونثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها تعاونية الاتحاد لتعزيز هذا التعاون لما يحققه من نتائج إيجابية مهمة تخدم المصلحة العامة.

وأضافت: إن اهتمامكم المتواصل بدعم خدمات المؤسسة وتعاونكم معها في تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات الخاصة بقضايا العنف تجاه النساء والأطفال، إنما يدل على مدى وعيكم بأهمية هذا الموضوع وآثاره المستقبلية، متمنين أن تكون مخرجات هذا التعاون مثمرة للجميع.

مشاركة

وقال الدكتور سهيل البستكي في التكريم: «إن المشاركة الفعالة في مثل هذه المبادرات النبيلة تمثل جوهر منظومة مبادئ تعاونية الاتحاد، وهذا التكريم يوضح أداء تعاونية الاتحاد كياناً اقتصادياً وطنياً يؤدي إلى مساهمة مجتمعية فاعلة بأهداف عالية ومؤشرات أداء ملموسة تلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة».

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