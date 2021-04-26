«إسلامية دبي» تنظم ندوات رمضانية متنوعة عن بُعد

المصدر: دبي - وام

تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مجموعة من الندوات الرمضانية عبر تقنيات الاتصال المرئي، تناقش بمجملها مواضيع دينية واجتماعية متنوعة بلغات مختلفة في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة لكل ندوة طوال الشهر الفضيل يقدمها نخبة من المحاضرين الأكفاء وذلك تعزيزاً للقيم الإيمانية ونشر الإيجابية في المناسبات الدينية ضمن رؤية الدائرة ورسالتها.

ويتميز برنامج الندوات الرمضانية «عن بعد» بتنوع لغاته مثل العربية والإنجليزية والأوردية، حرصاً من الدائرة على التواصل مع أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة والذي يقدمه نخبة من المحاضرين المعتمدين في الدائرة في شهر رمضان الفضيل بحيث تتناول مواضيع دينية وفقهية متنوعة. ويتم بث جميع المحاضرات عبر حساب يوتيوب الخاص بالدائرة.

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