سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده للرئيس العراقي

المصدر: (بغداد - وام)

قدم سالم عيسى القطام الزعابي أوراق اعتماده سفيراً لدولة الإمارات لدى العراق إلى برهم صالح رئيس جمهورية العراق وذلك في لقاء شهده قصر السلام في العاصمة بغداد.

ونقل في اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الرئيس العراقي وتمنياتهم لبلاده والشعب العراقي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار وحرصهم على تقوية وتطوير العلاقات في شتى المجالات.

وحمل الرئيس العراقي السفير تحياته إلى القيادة وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور .

وأكد حرص الحكومة العراقية على تقوية العلاقات المتميزة بين البلدين . وأعرب عن تقديره لحكومة دولة الإمارات لسعيها الدائم لمساعدة العراق على النهوض بأوضاعه الاقتصادية والاستثمارية.

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