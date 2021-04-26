مجلس الفكر والمعرفة ينظم أمسية رمضانية حول «التلذذ في العبادة»

المصدر: (العين - وام)

نظم مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة محاضرة افتراضية بعنوان «التلذذ في العبادة» بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس المجلس وقدم المحاضرة التي تعقد ضمن منشط الفكر الإسلامي موزة الشامسي.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان - في مستهل المحاضرة -: إن حب الله هو الدافع للعبادة واليقين بربوبيته وقدرته ورحمته التي وسعت كل شيء وسبب للشعور بجمال ولذة العبادة وإن الشعور برضاء الله عنا كمحبين هو الفوز الحقيقي وهو الطريق إلى الجنة.. مشيرة إلى أن حب الله لن يكون كاملاً إن انقطعنا عن الحياة فهو ينعكس في كل سلوك نعيشه وفي كل علاقة إنسانية نحياها وحين يكون حب الله هو الطاقة التي نستمد منها الحياة سنرى في الله جماله وخيره. وسلطت موزة الشامسي في المحاضرة الضوء على مقاصد الموضوع وبيان أهمية التلذذ بالعبادة وسبل تحصيلها وأثرها في تحقيق المواظبة على الطاعة .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز