حملة تلقيح شاملة لقطاع المجوهرات في دبي

المصدر: (دبي - البيان )

قامت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، وهي أكبر هيئة تجارية لصناعة المجوهرات، بتسهيل إحدى أكبر حملات التلقيح الجماعية لتجار التجزئة للمجوهرات في دبي.

وبدعم الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وشرطة دبي، تم توفير اللقاحات لأكثر من 3000 عضو من قطاع الذهب والمجوهرات، خلال حملة التطعيم التي استمرت 3 أيام، والتي تم تنظيمها، بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وستستمر حملة التطعيم في الأسابيع المقبلة، لضمان تلقيح القوى العاملة الكاملة للقطاع في أقرب وقت ممكن.

وفي هذا السياق صرح توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، قائلاً: فخورون بكوننا من أولى الهيئات التجارية في دبي، التي قامت بتأمين اللقاح لجميع الأعضاء والموظفين، حيث كان هذا مهماً للغاية بالنسبة لنا أكثر من أي شيء آخر».

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