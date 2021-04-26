بلدية دبي تغلق مغسلتين لعدم الالتزام بالممارسات الصحية

المصدر: (دبي ـ وائل نعيم )

أغلقت بلدية دبي مغسلتين بسبب عدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، وخالفت مؤسستين، وأنذرت 27 مؤسسة.

وحسب التقرير اليومي لبلدية دبي نفذ مفتشو البلدية 2205 زيارات تفتيشية، خلال يوم أول من أمس وبلغت نسبة الالتزام 98%، وبلغ عدد المؤسسات الملتزمة 2176. وأوضحت بلدية دبي أن المفتشين يدققون خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، والتأكد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتي تتضمن اشتراطات ملزمة يجب اتباعها من قبل تلك المؤسسات ومن أبرزها: الالتزام بالتباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، إضافة إلى التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

وتعمل بلدية دبي على تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتتخذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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