شرطة دبي تبحث دور الملكية الفكرية في مشاريع الأعمال

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز المعرفة والابتكار في الإدارة العامة للشؤون الإدارية بشرطة دبي، جلسة حوارية عن بُعد، لمناقشة «الملكية الفكرية»، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي أقرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، في الـ26 من أبريل من كل عام، وفي إطار جهود شرطة دبي التثقيفية والتوعية في هذا المجال. وناقشت الجلسة محاور عدة أبرزها الشركات الصغيرة والمتوسطة ودور الملكية الفكرية في بناء مشاريع الأعمال الوطنية والمحلية، حيث قدم المحور البروفيسور محمد الحميري رئيس مكتب نقل التكنولوجيا بجامعة الشارقة، وطرح مالك حنوف، رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية، موضوع دور مكاتب الملكية الفكرية والإقليمية في دعم الابتكار وتحويل الأفكار إلى السوق.

وقال العقيد منصور القرقاوي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، في افتتاح الجلسة التي حملت عنوان «الشركات الصغيرة والمتوسطة والملكية الفكرية: نقل أفكارك إلى السوق» وهو العنوان التي اختارته المنظمة شعاراً لهذا العام، إن شرطة دبي تصدرت مؤشر الجهات الحكومية على مستوى الدولة في تسجيل «الملكية الفكرية»، بمساهمتها بنسبة 41% من عدد الملكيات الفكرية المسجلة في وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، حسب إحصائية الوزارة للنصف الأول من العام 2020، لتواصل تصدرها المؤشر منذ العام 2016، وهو ما يعكس مستوى الحرص على المساهمة في دعم أداء دولة الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي، والذي يقيس القدرات الابتكارية للدول، والمخرجات المحققة منها.

وأضاف: إن تنظيم الجلسة يأتي في إطار الاهتمام والحرص على زيادة وعي موظفي شرطة دبي بأهمية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمشاريع الابتكارية والمصنفات التي يعملون عليها، وارتفاع عدد المشاريع الابتكارية في المؤسسة، وتشجيع إقبال الموظفين على ابتكار المزيد من الاختراعات وتطبيق الأفكار على أرض الواقع، وكسب الاعترافات الدولية المتنوعة للمبتكرين وأصحاب الاختراعات.

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