72769 معاملة تنجزها إدارة الكاتب العدل بمحاكم دبي في الربع الأول

المصدر: (دبي - البيان )

كشف أحمد الحوسني، مدير إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي، أن الكاتب العدل يسعى لتقديم أفضل الخدمات لإسعاد المتعاملين، بتقديم خدماته من خلال مراكز خدمة مختلفة منها، مركز الطوار، مركز البرشاء، البرشاء مول، مركز وافي، فرع الميزان، فرع اليلايس لخدمات الكاتب العدل الخاص، إلى جانب الانتقال إلى خارج مراكز الخدمة لمن يطلب الخدمة لأصحاب الظروف الخاصة ككبار السن والمرضى في المستشفيات، بالإضافة إلى العديد من مكاتب الكتاب العدل الخاصين المنتشرين في مختلف مناطق إمارة دبي حرصا من الإدارة على تقديم خدماتها لجميع فئات المجتمع.

وأشار إلى أن الإدارة أنجزت 72 ألفاً و769 معاملة، خلال الربع الأول من عام 2021 لـ177 ألفاً و279 متعاملاً، كما تم تقديم 224 معاملة عن عمليات الانتقال، وبلغ عدد معاملات الكاتب العدل الخاص ألف و864 معاملة، وبلغ متوسط إنجاز المعاملة في أفرع الكاتب العدل 11.6 دقيقة.

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