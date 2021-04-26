«دفاع مدني دبي» تحذّر من التهاون في إجراءات الوقاية

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أكد النقيب حمدان حمد السويدي مدير إدارة الحماية المدنية بالدفاع المدني في دبي أنه تم تسجيل انخفاض في حوادث الحرائق المسجلة في المنازل والمطاعم والمحال وعيادات التجميل، بسبب زيادة الوعي عبر إطلاق الحملات التوعوية الاستباقية طوال العام.

وقال النقيب حمدان السويدى لـ«البيان»: إنه تم إطلاق الحملة التوعية «رمضان آمن» في مراكز التسوق وعيادات التجميل والصالونات النسائية والمطاعم والمحال التجارية لتوعية الجمهور بأهمية الالتزام بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة وأساسيات التعامل مع الحرائق في حالة حدوثها إلى أن يصل الدعم.

استعداد

وأشار النقيب حمدان إلى أن إدارة الدفاع المدني في دبي ترفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الفضيل، والعمل على توفير أعلى معايير ومعدلات السلامة العامة لكل أفراد المجتمع، والتأكيد على ضرورة الالتزام إجراءات واشتراطات الوقاية والسلامة العامة في جميع المنشآت وخاصة أصحاب المنازل والمطاعم، كذلك هناك خطة تشغيلية خلال الشهر الفضيل، تتضمن إطلاق حملة «رمضان آمن» لتشتمل على جولات توعوية على المحال التجارية والمطاعم ومراكز التسوق وصالونات التجميل، للتأكد من مدى التزام أصحابها بإجراءات الوقاية والسلامة، ورفع تقاريرها بالإضافة إلى توزيع كتيبات ومطبوعات تحتوي على مواد توعوية هادفة تدعو إلى ضرورة الأخذ بسبل الوقاية من مخاطر الحوادث المنزلية، التي تقع خلال شهر رمضان المبارك أثناء إعداد طعام الإفطار والسحور، حيث نركز فيها على العديد من الموضوعات التي تعنى وتهتم باشتراطات السلامة المنزلية، واشتملت على بعض المخاطر والحوادث، التي يزداد احتمال وقوعها خلال الشهر الكريم سواء كانت في المطابخ المنزلية، ومنها الحوادث الناجمة عن زيوت القلي والطبخ عند أعداد الوجبات باستخدام مواقد الغاز وكذلك الحرائق الكهربائية الناجمة عن عدم مراعاة توزيع الأحمال الكهربائية بالشكل الصحيح أو استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

ودعا النقيب السويدي ربات المنازل بالحذر عند إعداد الطعام بواسطة الزيت المقلي، لتجنب مخاطر الحريق الناجمة عن ملامسة الزيت لمصادر اللهب، وإبعاد الزيوت الحارة عن متناول الأطفال.

إرشادات

ولفت السويدي إلى أهمية التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والغاز، وضرورة اتباع الإرشادات لتجنب هذه المخاطر من خلال زيارة موقع وقنوات الدفاع المدني بمواقع التواصل الاجتماعي، التي تقدم برامج التثقيف الوقائي من مخاطر الحوادث المنزلية والحوادث، التي قد تقع أثناء إعداد الطعام.

كذلك حذر من إقامة الخيام الرمضانية والفعاليات نظراً للإجراءات الاحترازية الخاصة بـ«كوفيد 19».

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