23 % انخفاض الحوادث المرورية الجسيمة في عجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

أكد المقدم سيف عبد الله الفلاسي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، أن الحوادث الجسيمة في إمارة عجمان انخفضت بنسبة 23% خلال الربع الأول من عام 2021، كما انخفضت حوادث الدهس بنسبة 17%.

وأوضح أن حوادث السير البليغة انخفضت من 35 حادثاً خلال الربع الأول من عام 2020 إلى 27 حادثاً خلال الربع الأول من العام الحالي، بينما انخفضت حوادث الدهس من 18 حادثاً إلى 15 حادثاً في نفس الفترة.

وأرجع مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان هذا الانخفاض إلى اهتمام وحرص الشرطة على تكثيف التواجد المروري، وتطبيق العديد من المبادرات المرورية التي ساعدت في خفض نسبة الحوادث البليغة، وكذلـك التواصل المستمر مع دائرة البلدية والتخطيط لتعزيز سلامة الطرق.

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