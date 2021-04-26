«تدوير» يتعامل مع 24554 طلب خدمة خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

كثّف مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 حملاته في كافة مناطق إمارة أبوظبي وحقق العديد من المنجزات من خلال إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة.

وحققت الفرق المتخصصة التابعة لإدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة في (تدوير) إنجازات لافتة وبذلت جهوداً استثنائية من أجل ضمان الحفاظ على معدلات تكاثر الآفات بمعدل أقل من النسب المسموح بها في كافة المناطق المستهدفة.

وبلغ عدد طلبات الخدمة التي نفّذها المركز 24554 طلباً خلال الربع الأول من عام 2021 كما تمت معالجة 1,344,453 بؤرة خلال ذات الفترة.

ونفّذ مركز أبوظبي لإدارة النفايات خطة عمل لكافة قطاعات إمارة أبوظبي شملت عمليات مكافحة آفات الصحة العامة وحجز الحيوانات السائبة وذلك في الفترة التي تسبق شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك.

وأجرى المركز عمليات المسح الحشري والمكافحة للعديد من الأماكن في أرجاء الإمارة شملت المناطق المهمة مثل المساجد والمسالخ الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة والأسواق العامة وكافة المناطق السكنية.

مكافحة الآفات

جاء ذلك ضمن حملة مخصصة تشمل مكافحة كافة الآفات وأهمها البعوض والذباب والقوارض والصراصير والنمل إضافة إلى خدمة حجز الحيوانات السائبة مثل القطط والكلاب.

وتأتي تلك الحملة في إطار خطة المركز الشاملة للحد من أية أضرار سلبية قد تسببها تلك الآفات وضمان توفير أعلى معايير البيئة والصحة والسلامة في كافة أرجاء الإمارة والارتقاء بمظهرها الجمالي المتميز.

وقال المهندس محمد محمود المرزوقي مدير إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة في مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): إن جهود المركز خلال الربع الأول من العام 2021 كانت لافتة، حيث تعتبر تلك المنجزات التي حققناها دليلاً على نجاعة الخطط الإدارية والميدانية التي نضعها أساساً لعملنا القائمة على أرقى وأحدث الممارسات.

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