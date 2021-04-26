عضو في «الوطني» يطالب بتحويل قروض أصحاب الهمم إلى مساعدات

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

طالب حميد علي العبار الشامسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة إيجاد آلية، تعمل على تحويل القروض السكنية الممنوحة لفئة أصحاب الهمم، والمقدمة من برنامج الشيخ زايد للإسكان إلى مساعدات، تسهم في دعم هذه الفئة ومساندتها في تحمل تكاليف الحياة.

وقال: إنه سيوجه غداً، سؤالاً إلى معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، حول «إجراءات منح أصحاب الهمم المساعدة السكنية، وحالات إعفائهم من سدادها»، وسيستعرض الظروف المحيطة بهم والتحديات والمتطلبات المتعلقة بحياتهم اليومية، وذلك في ظل الإعاقة التي يعانون منها. وتابع الشامسي: نستهدف من السؤال الوصول إلى توصية وقرار بإلغاء الاستقطاعات الشهرية المفروضة على رواتب الحاصلين على قروض من برنامج الشيخ زايد للإسكان، عبر تحويلها من «قروض» إلى «مساعدات»، يتم بموجبها إعفاء هذه الفئة من كل المستحقات المالية المقررة عليهم، الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء عليهم، ومساعدتهم في مواجهة متطلبات الحياة، خصوصاً أن هذه الفئة لديها التزامات خاصة بها.

تأثير

وأفاد: إن أعفاء أصحاب الهمم من سداد المبالغ الشهرية لقروض البرنامج، سيكون له أثر ودور إيجابي كبير في الاستفادة من تلك الأموال، وتحويلها لسداد التزامات أخرى.

وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن الشروط التي وضعها برنامج زايد للإسكان، تستلزم بأن يتقاضى المتقدم راتباً شهرياً مرتفعاً، يعينه في تغطية استقطاعات القرض الشهرية، مبيناً في الوقت نفسه أن عدد هذه الفئة يمثل نسبة بسيطة جداً، وأن تحويل قروضهم إلى مساعدات لن يؤثر على الميزانية المخصصة نظراً لقلة عددهم.

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