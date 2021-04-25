مكتب شؤون المواطنين وجامعة عجمان يتفاهمان على تبادل الخبرات

المصدر: عجمان - وام

وقع مكتب شؤون المواطنين في عجمان مذكرة تفاهم مع جامعة عجمان بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والعملية والمهنية لدى الطرفين، وتتضمن المذكرة تقديم عدد من المنح و الحسوم الدراسية للطلبة المواطنين.

وقع مذكرة التفاهم الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، المدير العام لمكتب شؤون المواطنين والدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، بحضور مريم المعمري المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين والدكتور عبدالحق بشير النعيمي نائب مدير الجامعة للاتصال وشؤون المجتمع.

وقال الشيخ عبدالله بن ماجد إن مذكرة التفاهم تأتي انطلاقاً من حرص مكتب شؤون المواطنين على التواصل مع أعرق المؤسسات والجامعات وعلى رأسها جامعة عجمان لما تمثله من صرح تعليمي وأكاديمي رائد ليس في إمارة عجمان فحسب بل على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، وذلك في إطار توفير أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين.

وأوضح أن المذكرة تتضمن تقديم عدد من المنح والحسوم الدراسية للطلبة الراغبين في الدراسة في جامعة عجمان والمرشحين من قبل مكتب شؤون المواطنين حسب ضوابط المكتب.

من جانبه، أكد الدكتور كريم الصغير أن جامعة عجمان تسعى دائماً إلى تقديم أفضل البرامج التعليمية وفق أعلى معايير الجودة، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن تقديم العديد من البرامج التدريبية التي يطرحها مركز التعليم المستمر في الجامعة برسوم مخفضة للطلبة المواطنين.

وقال إن الجامعة تبذل قصارى جهدها لدعم مسيرة التعليم الجامعي للطلبة المواطنين في الدولة بشكل عام وإمارة عجمان بصفة خاصة، وتبادل الخبرات مع جميع المؤسسات بما يعود بالنفع على الجميع.

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