«حديقة حيوانات العين» تعزز جهودها في الحفاظ على «البطريق»

المصدر: العين - وام

احتفت حديقة الحيوانات بالعين باليوم العالمي لطائر البطريق - الذي يوافق 25 أبريل من كل عام - مناسبة لإبراز جهودها في رعاية هذا النوع وحمايته من الانقراض، ومن أشهر فصائله «بطريق هومبولت» في الحديقة والذي يعد من الأنواع المهددة بالانقراض حسب القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة بسبب الصيد الجائر والتغير المناخي.

وتحتضن حديقة الحيوانات بالعين نحو 60 بطريقاً تعيش حياتها البحرية في بيئة مشابهة لبيئتها التي اعتادتها في مواطنها الطبيعية، ضمن منطقة العرض التي تبلغ مساحتها 150 متراً مربعاً بالإضافة إلى نظام فلترة المياه الذي يعمل على مدار الساعة لتنظيف مياه الحوض يومياً، كما تحرص الحديقة على تقديم الرعاية الشاملة ضمن أفضل المستويات العالمية، ويقوم مدربو ومختصو تربية هذه البطاريق بتولي مهام العناية والاهتمام بها بهدف حمايتها وزيادة أعدادها إلى جانب توعية الزوار بأهمية هذه الطيور والأخطار والتحديات التي تواجهها في الطبيعة.

الجدير بالذكر أن حديقة الحيوانات بالعين بصدد افتتاح أول شاطئ خارجي للبطاريق في الشرق الأوسط والذي يتكون من منطقة خارجية للبطاريق مع بركة ماء وشاطئ، ويحتوي أيضاً على نظام لمعالجة وتنقية المياه، وممرات للزوار بالإضافة إلى مجسمات لبعض أنواع الحيوانات والعديد من النباتات والأشجار.

وسيضم الشاطئ من 10-20 من بطاريق هومبولت التي تعد من الطيور البحرية غير القادرة على الطيران، ولديها تكيف عالٍ مع الحياة في الماء، إذ إن ريشها الأبيض والأسود يساعدها على التمويه بينما تتحول أجنحتها إلى أطراف تشبه الزعانف لتساعدها على السباحة والتوازن أثناء المشي على الأرض.

وتسعى الحديقة إلى تحقيق ركائزها المتمثلة بصون الطبيعة من خلال تقديم أعلى مستويات الاهتمام بالحيوانات المهددة بالانقراض للحفاظ عليها مثل العناية المستمرة والتغذية وبرامج التعزيز والرعاية الخاصة إلى جانب تقديم تجربة ورسائل تعليمية متنوعة وفريدة من نوعها للزائرين بمختلف فئاتهم العمرية.

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