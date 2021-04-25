"الطوارئ والأزمات" برأس الخيمة يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

المصدر: وام

شدد الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث في رأس الخيمة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالقرارات الصادرة لمواجهة جائحة "كورونا" والحد من تفشي الوباء.

وقام فريق الطوارئ والأزمات وضمن سلسلة الجهود المتواصلة للحد من انتشار فيروس "كورونا" وبالتنسيق مع ممثلي الدوائر والجهات الحكومية والمحلية ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلدية وإدارة الشرطة المجتمعية بجولة ميدانية تفتيشية على 69 منشأة تجارية للمتابعة والاطلاع على مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتبعها الدولة للحد من انتشار "كوفيد- 19".

وكشفت الجولة الميدانية، التي أجراها الفريق عن مخالفة بعض المنشآت والمحال التجارية، وإغلاق أحد المقاهي جراء عدم الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية، مع عدم الحرص على التباعد بين أفراد جمهوره، كما تم تقديم النصح والتوجيه لعدد من المنشآت والمحال التجارية، بضرورة الوعي والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد - 19.

كما تم توجيه بعض أفراد الجمهور على كورنيش القواسم، وشاطئ بحر رأس الخيمة، بضرورة التباعد، والتأكيد على الجميع بأن مخالفات الإجراءات التي تتبعها الدولة للحد من انتشار " كوفيد - 19 " يعرض إلى المساءلة القانونية وبالتالي الغرامة المالية.

ودعا فريق الطوارئ والأزمات إلى أهمية التزام كافة المنشآت بالإجراءات الاحترازية والوقائية والمحافظة على اشتراطات الصحة العامة، مؤكداً أن جهات الاختصاص لن تتهاون مع كل من لا يلتزم بالاشتراطات والإجراءات المحددة، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.

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