إطلاق مبادرة "الحالمون الأوائل" لمشاركة القصص المؤثرة في الـ50 عاماً الماضية

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أعلنت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، إطلاق مبادرة "الحالمون الأوائل"، والتي تستهدف دعوة جميع المواطنين والمقيمين إلى مشاركة قصص الشخصيات التي ساهمت على مر السنين أو تلك التي لا تزال تساهم في تشكيل ملامح حاضر دولة الإمارات، فيما تستمر المبادرة حتى 30 يونيو المقبل، حيث سيتم استعراض قصص الشخصيات التي كان لها التأثير الأكبر على مسيرة الدولة خلال الأعوام الـ 50 الأولى منذ تأسيسها.

و تشجع المبادرة جميع أفراد المجتمع الإماراتي على إجراء مقابلات مع “الحالمون الأوائل” من عائلاتهم الخاصة، وتسجيل ومشاركة قصص هؤلاء الأفراد الذين ساهمت تطلعاتهم واجتهاداتهم في بناء الإمارات فيما ستتم مشاركة قصص “الحالمون الأوائل” والاحتفاء بها على القنوات الرقمية الخاصة بعام الخمسين، مما يسمح للمجتمعات في جميع أنحاء الإمارات التعرف على مساهماتهم وتكريمها، وستشكل القصص أيضًا مصدر إلهام لاحتفالات اليوم الوطني الخمسين القادم.

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