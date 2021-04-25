إغلاق مقهى ومخالفة منشآت في رأس الخيمة للحد من انتشار فيروس كوفيد19

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

كشف فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي في رأس الخيمة، عن إغلاق أحد المقاهي ومخالفة بعض المنشآت العاملة بالإمارات ضمن الحملة الميدانية التفتيشية التي شملت 69 منشأة بالإمارة، ضمن سلسلة الجهود المتواصلة للحد من انتشار فيروس كوفيد - 19، وبالتنسيق مع ممثلي الدوائر والجهات الحكومية والمحلية، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة البلدية، وإدارة الشرطة المجتمعية، بهدف المتابعة والإطلاع على مدى التزام المنشآت التجارية والاقتصادية في رأس الخيمة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتبعها الدولة للحد من انتشار كوفيد – 19.

واستهدفت الجولة الميدانية، التي أجراها الفريق، الإطلاع على معايير الصحة والسلامة العامة للوقاية من كوفيد - 19، في عدد من المنشآت والمحال التجارية في رأس الخيمة، والتي أسفرت عن مخالفة بعض المنشآت والمحال، فيما تم إغلاق أحد المقاهي في الإمارة، جراء عدم التزامه بتطبيق التدابير الوقائية، مع عدم الحرص على التباعد بين أفراد جمهوره، كما تم تقديم النصح والتوجيه لعدد من المنشآت والمحال التجارية، بضرورة الوعي والالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من كوفيد – 19.

وقامت الحملة بتوجيه بعض أفراد الجمهور على كورنيش القواسم، وشاطئ بحر رأس الخيمة، على ضرورة التباعد، والتأكيد على الجميع بأن مخالفات الإجراءات التي تتبعها الدولة للحد من انتشار كوفيد – 19 يعرض إلى المساءلة القانونية وبالتالي الغرامة المالية.

ودعا فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي، إلى أهمية التزام كافة المنشآت في رأس الخيمة، بالإجراءات الاحترازية والوقائية والمحافظة على اشتراطات الصحة العامة، مؤكداً بأن جهات الاختصاص لن تتهاون مع كل من لا يلتزم بالاشتراطات والإجراءات المحددة، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.

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