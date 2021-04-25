36.6 مليون درهم حصيلة المزاد الخيري لدعم حملة 100 مليون وجبة

المصدر: وام ، تصوير- سالم خميس

حقق المزاد الفني الخيري العالمي الذي نظمته مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع موبي العالمية للمزادات، ويعود ريعه لدعم حملة 100 مليون وجبة، الحملة الأكبر على مستوى المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة في أربع قارات خلال شهر رمضان المبارك، 36.673 مليون درهم سجلتها معروضات المزاد من قطع فنية نادرة لفنانين مرموقين ومقتنيات شخصية لقادة عالميين.

وشكّل المزاد الفني الخيري إضافة نوعية لجهود مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في توسيع دائرة العمل الخيري والإنساني الذي يفتح باب المساهمة للجميع من مختلف الأوساط الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية ومن كافة أنحاء العالم، تجسيداً لقيم التضامن الإنساني التي أرست دولة الإمارات نهجاً مستداماً لها في مختلف مبادراتها الإنسانية والإغاثية.

وشهد المزاد الفني الخيري حضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، كما شارك في فعالية مزاد 100 مليون وجبة الخيري مشاهير وفنانون عالميون مثل الفنان ساشا جفري صاحب لوحة "رحلة الإنسانية" الأكبر في العالم.

وحضر المزاد الفني الخيري الذي أقيم في "ماندارين أورينتال جميرا" بدبي اليوم بالتعاون مع موبي العالمية، مجموعة من رواد العمل الإنساني والخيري في دولة الإمارات والعالم وشخصيات ثقافية وفنية داعمة للمبادرات الإنسانية والخيرية، في مساندة عملية لجهود حملة 100 مليون وجبة الهادفة إلى إطعام الطعام للمحتاجين وتوفير الدعم الغذائي لمستحقيه في 30 دولة حول العالم.

وشهد المزاد الفني الخيري شخصيات من الأوساط الفنية العالمية وقطاعات الأعمال مثل فلوريان بيكاسو، حفيد الفنان الإسباني بابلو بيكاسو، وفيكرام شروف، المدير التنفيذي لمجموعة "يو بي أل"، ورائدة الأعمال سيما فيد، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة "أباريل"، وخبيرة ومدونة التجميل منى قطان، ومارجوري هارفي زوجة المذيع العالمي ستيف هارفي، ولاعب التنس الألماني بوريس فرانز بيكر.

فيما قدم فقرات المزاد مقدم البرامج الإذاعية والتلفزيونية البريطاني جوني غولد، صاحب برنامج "صن رايز" عبر قناة سكاي نيوز، ومذيع الأخبار الرياضية في إذاعة "بي بي سي 2"، وتحدث فيه الإعلامي توم إيركهارت، صاحب برنامج "ذا جريل" الأسبوعي على إذاعة دبي آي.

كما شهد المزاد الخيري الفني عرضاً حياً للفنان البريطاني ساشا جفري، صاحب أكبر لوحة في العالم على القماش بعنوان (رحلة الإنسانية)، المسجلة في غينيس للأرقام القياسية العالمية، والتي أنجزها في دبي على مدى ثمانية أشهر خلال جائحة كورونا، وبيعت بمبلغ 62 مليون دولار في شهر مارس الماضي، وعاد ريعها لدعم منظمات خيرية دولية مثل "اليونيسف" و"دبي العطاء".

ودعا ساشا جفري خلال المزاد الخيري كلاً من لاعب ومدرب كرة المضرب بوريس بيكر، ومارجوري هارفي، زوجة المقدم العالمي ستيف هارفي وشريكته في العديد من الأعمال الخيرية، والملاكم البريطاني أمير خان، إلى وضع علامات كف كلٍ منهم على لوحة "أمل جديد .. دعاء طفل".

وعرض المزاد الفني الخيري لوحة زيتية على القماش للفنان ساشا جفري بأبعاد خمسة أمتار على مترين ونصف أنجزها في وقت سابق وشكلت خارطة الطريق للوحته الأكبر "رحلة الإنسانية" التي أنجزها في دبي.

ووقّعت سمو الشيخة لطيفة بن محمد بن راشد آل مكتوم على لوحة "الطريق إلى رحلة الإنسانية" للفنان ساشا جفري من أجل المزاد الخيري، فيما وضع حفيد الفنان الإسباني بابلو بيكاسو، فلوريان بيكاسو بصمة كفه على اللوحة خلال المزاد العلني.

كما شهد المزاد الخيري عرض لوحة ساشا جفري بعنوان "أمل جديد .. دعاء طفل" التي تصوّر حلم الإنسان بالصعود إلى الفضاء وتستلهم رحلة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" وتحمل علامات أكف شخصيات عالمية داعمة لرسالتها الإنسانية مثل كريستيانو رونالدو وماريا برافو وروجيه فيدرير.

وبيعت لوحة السنونو بالأبيض والأسود للرئيس الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا، التي ترمز إلى رحلة الإنسان نحو التحرر والارتقاء والتقدم ومخططها الأصلي الذي وضعه نيلسون مانديلا لهذه اللوحة، والذي عرض أيضاً في المزاد الفني الخيري.

كما بيعت لوحة "زهرة ومزهرية" للفنان الفرنسي هنري ماتيس والتي يصور فيها خطوط مزهرية ذات قاعدة بيضاوية وعنق دقيق طويل يحيط بزهرة متفتحة.

وتم خلال المزاد شراء مجموعة الميداليات الذهبية النادرة عيار 23 قيراط التي صمم رسوماتها الفنان الإسباني بابلو بيكاسو، وكلّف حرفيين مختصين بتصنيعها في خمسينيات القرن الماضي، أرقاماً نوعية في المزاد الفني الخيري، حيث بيعت ميداليات "فارس البرّية" و"الوجه" و"بروفايل جاكلين" و"ساعة الخط" و"جاكلين ومحمل الصورة" و"رأس في قناع" وميدالية "فولاريس".

أما مخطط رسم "بحث في الوجوه" للفنان الإسباني سلفادور دالي والذي أنجزه عام 1954 بقلم الرصاص على الورق وتبلغ أبعاده 86.4 سم × 109.2 سم، فتم بيعه خلال المزاد الفني الخيري دعماً لحملة 100 مليون وجبة.

كما بيعت لوحة "أمام البيت المواجه للغرب" أو "البيت الغربي" وسط الطبيعة الخضراء للفنان المعاصر ديفيد هوكني والتي أنجزها عام 2019 و لوحة "ماتيلو كيفن دروز 2" أو "البحّار" التي أنجزها هوكني عام 2009.

وبيعت في المزاد أيضاً لوحة الفنان الإسباني خوان ميرو "بدون عنوان" ولوحته "وازو" على الخشب ليعود ريعها لصالح حملة 100 مليون وجبة.

أما العمل الفني للفنان الإنجليزي هنري مور (1898 - 1986) بعنوان "الأم التي تحمل طفلها" والذي أنجزه عام 1981 ويحكي معاني الأمومة والتضحية والرعاية فكان آخر المعروضات التي بيعت لصالح الحملة في المزاد.

وستذهب عوائد المزاد الفني الخيري الذي شهدته دبي لصالح "حملة 100 مليون وجبة" التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام والمؤسسات الإنسانية والخيرية العاملة في 30 دولة في أربع قارات لتقديم الدعم الغذائي للجوعى دون تمييز بين عرق أو دين أو منطقة جغرافية.

وتزامن المزاد الفني الخيري مع إعلان حملة 100 مليون وجبة تحقيقها هدفها كاملاً خلال الأيام العشرة الأولى بفضل تبرعات الأفراد ومساهمات رجال الأعمال والشركات والمؤسسات والفعاليات الاقتصادية من داخل الدولة وخارجها لتوفير قيمة 100 مليون وجبة في 30 دولة تغطيها الحملة.

وفيما تواصل حملة 100 مليون وجبة تلقي المساهمات بعد تحقيق هدفها كاملاً خلال الأيام العشرة الأولى منها، مثّل المزاد الفني الخيري العلني لحملة 100 مليون وجبة إضافة جديدة لقنوات التبرع المفتوحة للجميع في حملة 100 مليون وجبة بما في ذلك الموقع الإلكتروني للحملة www.100millionmeals.ae؛ أو عبر التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999؛ أو بتحويل المبلغ إلى الحساب المصرفي المخصص للحملة لدى بنك دبي الإسلامي (AE08 0240 0015 2097 7815201)؛ أو عبر إرسال كلمة "وجبة" أو "meal" باللغة الإنجليزية عن طريق الرسائل القصيرة على أرقام محددة، معروضة على موقع الحملة، لشبكتَي "دو" أو "اتصالات" في دولة الإمارات.

وكانت عمليات توزيع الطرود الغذائية على المستفيدين من الحملة ومستحقي الدعم الغذائي في المجتمعات الهشة والأقل دخلاً ومخيمات اللاجئين والنازحين التي تدعمها الحملة قد بدأت بالفعل مع بداية شهر رمضان لتتولاها كل من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام وبرنامج الأغذية العالمي، من أجل الوصول إلى المحتاجين والجوعى والأسر الأقل دخلاً في القارات الأربع التي تغطيها حملة 100 مليون وجبة.

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