محمد بن زايد: الإمارات حريصة دائماً على التنسيق والتشاور مع مصر

المصدر: القاهرة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حرص دولة الإمارات الدائم على التنسيق والتشاور مع مصر فيما يتعلق بالملفات والأزمات الإقليمية وسبل التعامل معها.

جاء ذلك خلال استقبال عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في القاهرة، أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق.

مباحثات

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعبدالفتاح السيسي في القاهرة العلاقات الأخوية المتجذرة وسبل تنمية مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى آخر تطورات القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

كما تطرق سموه والرئيس عبدالفتاح السيسي - بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة - إلى مستجدات جائحة «كورونا» في البلدين والعالم والجهود المبذولة للحد من تداعياتها على مختلف المستويات.

تهنئة

وفي بداية اللقاء تبادل سموه والرئيس عبدالفتاح السيسي التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.. داعيين الله تعالى أن يكون شهر خير وبركة على شعبي البلدين وجميع الشعوب العربية والإسلامية، وأن يعم السلام والوئام البشرية جمعاء.

ونقل سموه إلى الرئيس المصري تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته له بالصحة والعافية، ولمصر وشعبها الشقيق دوام التقدم والنماء والاستقرار.

علاقات

ودوّن سموه عبر «تويتر»، قائلاً: «التقيت أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة.. بحثنا العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين بلدينا الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.. وتبادلنا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، والتنسيق المشترك بشأنها بما يخدم أمن منطقتنا العربية واستقرارها ومصالح شعوبها».

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بلده الثاني مصر، مشيراً إلى أن زيارات سموه تقدم دفعاً قوياً لمسار العلاقات الثنائية الأخوية والاستراتيجية والعمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وتحقيق تطلعاتهما إلى التقدم والتنمية والازدهار.

التزام

وشدد الرئيس المصري خلال اللقاء على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.

وأقام الرئيس المصري مأدبة إفطار لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق.

ويرافق سموه وفد يضم كلاً من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والدكتور حمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وقد غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان القاهرة حيث كان في وداع سموه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وصول

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس إلى القاهرة في زيارة لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكان عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي.

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