14 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية بالشارقة في 3 أشهر

المصدر: الشارقة - أسامة أحمد

كشفت بلدية مدينة الشارقة عن إجراء نحو 14 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية كافة خلال الربع الأول من العام الجاري، ضمن جهودها الحثيثة لتقديم غذاء آمن للمستهلكين ومراقبة نشاط جميع المنشآت الغذائية بما فيها المطاعم والمخابز والكافتيريات والتأكد من التزامها بكل المعايير والضوابط الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية التي تم الإعلان عنها وتوعية العاملين بها.

وقالت الشيخة شذا المعلا، مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية لـ«البيان»: إن فرق التفتيش التابعة لقسم رقابة الأغذية نظمت خلال العام الماضي نحو 46 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية كافة في المدينة، وجرى التدقيق عليها استناداً إلى معايير واضحة وُضعت لتُغطي جميع الجوانب كطرق التحضير والتجهيز وحفظ المواد الغذائية، والتزام العاملين بالممارسات الصحية الجيدة، وحصولهم على بطاقات صحة مهنية، وكذلك تدريبهم ضمن برنامج الشارقة لسلامة الغذاء، كما تضمنت المعايير اشتراطات أخرى كتلك الخاصة بنظافة المنشأة والمعدات والأدوات ومتطلبات الصيانة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة أمل الشامسي، مدير إدارة الصحة العامة: إن فرق التفتيش واصلت زياراتها التفتيشية والتوعوية للمنشآت كافة والعاملين فيها.

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