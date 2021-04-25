شرطة دبي تدعو إلى إجراء الفحص الدوري للمركبة

المصدر: دبي - البيان

أكد العميد سيف مهير سعيد المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد في فترة الصيف، يجب على قائدي المركبات التأكد من توافر جميع إجراءات الأمن والسلامة في المركبة، وإجراء الفحص الدوري للمركبة، بالإضافة إلى التقيد بالقوانين واللوائح المرورية خلال القيادة، منوهاً بعدم تركيب أي إضافات خارجية في المركبة من غير الجهات المعتمدة، والتي عادة ما تؤدي إلى كثرة الأعطال وتكون سبباً رئيساً في اندلاع الحرائق في المركبات.

وأشار إلى أنه في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة تكثر وبشكل ملحوظ حرائق المركبات والتي قد ينتج عنها خسائر بشرية وأضرار مادية بالمركبة، إذ إنه بالإمكان تفادي ذلك من خلال الحرص على الصيانة الدورية للمركبة واستبدال الأجزاء التالفة بأخرى جديدة، وخاصةً التي تتعلق بالمحرك وأجزائه.

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