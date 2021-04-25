مجمّع توزيع الطاقة بـ«كهرباء دبي» يحصد التصنيف البلاتيني للمباني الخضراء

المصدر: دبي - البيان

في اعتراف عالمي جديد بنجاح هيئة كهرباء ومياه دبي في تطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال المباني الخضراء، حصل مجمّع قطاع توزيع الطاقة التابع للهيئة في منطقة الروية على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء – الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (الإصدار الرابع) LEED v4 من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، محققاً 86 نقطة.

وتعقيباً على هذا الإنجاز، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نحرص في جميع مشروعاتنا ومبادراتنا على الالتزام بأعلى معايير الاستدامة والكفاءة، ويسلط حصول مجمّع قطاع توزيع الطاقة على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء الضوء على جهود الهيئة في مجال الاستدامة انسجاماً مع «خطة دبي الحضرية 2040» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي ترسم خريطة متكاملة للتنمية العمرانية محورها الرئيس التنمية المستدامة لتكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، ورؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة».

وأشار المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن مجمّع قطاع التوزيع يضاف إلى المباني الخضراء التابعة للهيئة وتشمل مبنى الهيئة المستدام في القوز، أول مبنى حكومي مستدام في دولة الإمارات، وأكبر مبنى حكومي في العالم يحصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء وفق مقياس مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة، و«مركز الابتكار» و«مركز البحوث والتطوير» في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومحطة الشبكة الذكية، ومركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، موضحاً أن مجمّع قطاع التوزيع يستهلك طاقة أقل بنحو 30% مقارنة بالمباني التقليدية، ويسهم في تقليل استخدام المياه الداخلية بنسبة 51.46% والخارجية بنسبة 60%.

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أوضح المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن مجمّع قطاع توزيع الطاقة يجسد حرص الهيئة على توفير البيئة المناسبة لإسعاد الموظفين وبث الطاقة الإيجابية بينهم بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة الفردية والمؤسسية وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يوفر المبنى بيئة عمل صحية متكاملة لتعزيز سعادة الموظفين من خلال العديد من المزايا منها الحفاظ على أعلى درجات نقاوة الهواء داخل جدرانه من خلال نظام عالي الكفاءة لتنقية الهواء.

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