20 مليون درهم رصدتها «منار الإيمان» لتنفيذ مشاريع إنسانية خلال 2021

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

رصدت مؤسسة منار الإيمان الخيرية في عجمان مبلغ 20 مليون درهم لتنفيذ مشاريع خيرية وإنسانية خلال العام الحالي أبرزها برامج الحملة الخيرية والإنسانية لشهر رمضان المبارك والتي تأتي تحت شعار «خيركم يصلهم» وتستهدف الحملة مد يد العون والمساعدة للأسر المتعففة والشرائح المتأثرة بسبب تداعيات جائحة كورونا ومساعدة شرائح العمال والأيتام وأسرهم وذلك من خلال توزيع الوجبات الغذائية لإفطار الصائم بعدد100 ألف وجبة إفطار على مدار شهر رمضان المبارك وكسوة العيد وزكاة الفطر.

وقال الشيخ علي محمد بن علي بن راشد النعيمي نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة منار الإيمان الخيرية لـ «البيان» نبذل جهوداً مضاعفة من اجل إنجاح حملة العطاء والإنسانية «خيرُكم يصلهم» لخدمة وتلبية احتياجات المتعسرين ورعايتهم من المرضى والأيتام والأرامل والمطلقات والفقراء، تعزيزًا لمنظومة القيم الإنسانية وتحقيقًا لجودة الحياة.

ويأتي تنظيم الحملة في شهر رمضان المبارك لتعزز مسيرة العمل الخيري والإنساني في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومواكبة لسياسة قيادتنا الرشيدة بتحقيق الشراكات المجتمعية الفاعلة.

وتستهدف الحملة تنفيذ مشاريع بقيمة 10ملايين درهم، توزع على عدة مشاريع خيرية وإنسانية متنوعة تتضمن إفطار الصائم وسقيا الماء بقيمة 1.5 مليون درهم حيث تم تخصيص مبلغ مليون درهم لشراء وجبات صائم بقيمة 10 دراهم للوجبة الواحدة وشراء عبوات مياه شرب بقيمة نصف مليون درهم توزع على مساكن العمال.

وأشار إلى انه يتم يومياً توزيع 3000 وجبة إفطار صائم على الأسر المتعففة وأصحاب الدخل المحدود وأسر الأيتام ومساكن العمال كما يتم توزيع المير الرمضاني بقيمة 3 ملايين درهم ومساعدة 1500 أسرة متعففة، وتوزيع زكاة الفطر، وكسوة العيد، ودعم طلبة العلم، إضافة لإغاثة المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة وتغطية تكاليف العلاج والعمليات الجراحية.

وذكر نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة منار الإيمان الخيرية بأنه سيتم توزيع زكاة الفطر على 2500 أسرة متعففة وعلى 5000 طفل مبلغ 100 درهم وهي عبارة عن كسوة العيد وتم تخصيص مبلغ مليون درهم لزكاة الفطر وكسوة العيد.

كما خصصت المؤسسة مبلغ 3 ملايين درهم من أجل توفير أدوية وعلاج للمرضى المصابين بأمراض مزمنة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز