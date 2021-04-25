3.7 ملايين حيوان عالجتها «التغير المناخي» بعامين

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أكد المهندس سيف الشرع وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، أن قطاع الخدمات البيطرية يحظى باهتمام ورعاية كبيرين لما يسهم به في تطوير قطاع الثروة الحيوانية في الدولة ما يعزز بدوره سلسلة إنتاج الغذاء ويسهم في تحقيق أمنه واستدامته محلياً، حيث تقوم الوزارة بتوفير خدمات بيطرية مجانية لمربي الثروة الحيوانية تشمل العلاج والتحصين والإرشاد، التي تضمن تعزيز الصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني، ويتم تقديم حملات على مدار العام للتحصين ضد أهم الأمراض الحيوانية ذات التأثير الاقتصادي، حيث بلغ عدد الحيوانات التي تم تحصينها خلال العام الماضي قرابة 7.7 ملايين رأس من الماشية، كما تم معالجة 3.7 ملايين رأس خلال العامين الماضيين بواقع مليوني حيوان خلال عام 2019 ومليون و751 ألفاً و841 حيواناً خلال العام الماضي.

خطة وطنية

وقال الشرع لـ«البيان» إنه للسيطرة والقضاء على الأمراض، فقد قامت الوزارة باعتماد الخطة الوطنية للصحة الحيوانية 2016-2025 مستهدفة 4 من أهم الأمراض الوبائية ذات الأولوية والتأثير الاقتصادي، وهي: الحمى القلاعية، طاعون المجترات الصغيرة، البروسيلا وجدري الضأن والماعز. حيث تتضمن الخطة أنشطة تحصين الحيوانات، والتقصي عن الأمراض، وتقييم عملية التحصين، وهيكلية عملية المكافحة، واستيفاء متطلبات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لإعلان الدولة خالية من هذه الأمراض.

ترقيم الحيوانات

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملة مكثفة لترقيم الحيوانات الإنتاجية في إمارات الدولة بهدف أن يتم مد مظلة الترقيم والتي بدأت في إمارة أبوظبي ليشمل كل الحيوانات الإنتاجية بإمارات الدولة، حيث يعتبر هذا المشروع أحد المشاريع الحيوية في مجال الثروة الحيوانية والتي سيتم مستقبلاً من خلاله حوكمة الخدمات المقدمة لمربي الثروة الحيوانية وتعزيز الصحة الحيوانية والصحة العامة وسلامة الغذاء من خلال تتبع حركة الحيوانات وتتبع الأمراض التي قد تصاب بها هذه الحيوانات مما يؤدي لسرعة الاستجابة والسيطرة والقضاء على هذه الأمراض، مضيفاً: يستهدف المشروع ترقيم ما يقارب مليون وثلاثمئة ألف رأس من الحيوانات المستهدفة (الأغنام والأبقار والإبل) وسيتم تنفيذ الحملة في إطار زمني مستهدف يقارب الأربعة أشهر، وذلك رغماً من التحديات الحالية المتمثلة بجائحة كورونا.

تطبيق ذكي

وأكد أنه لتقديم مزيد من الدعم أطلقت الوزارة التطبيق الذكي «مزارعنا» الإرشادي الذي يوفر حزمة متكاملة من المعلومات الإرشادية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية بهدف تحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي والحيواني في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتيح التطبيق للمتعامل التواصل المباشر مع أصحاب الاختصاص في المجال الزراعي والبيطري من خلال خاصية «تواصل مع المختص»، والتقديم على خدمات الوزارة ذات العلاقة بالمزارعين ومربي المواشي ومراجعة حالة الطلبات بشكل بسيط وسهل دون الحاجة لمراجعة مراكز إسعاد المتعاملين.

وأضاف: كما يمتاز التطبيق ببساطة تصميمه ما يسهل وصول المتعامل للخدمات بشكل سريع، ويوفر قنوات مختلفة لتقديم الإرشاد الذكي من خلال أدلة إرشادية زراعية وبيطرية وفيديوهات وبيانات توعية تخص كلاً من المزارعين ومربي المواشي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز