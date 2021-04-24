الطقس المتوقع غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا غائما أحيانا على بعض المناطق خاصة الشرقية تكون ركامية بعد الظهر مائلا للحرارة نهارا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا شرقا.

الرياح.. جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/ س.. والخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند 11:34 والمد الثاني عند 00:24 والجزر الأول عند الساعة 17:54 والجزر الثاني عند الساعة 06:24.

ويكون بحر عمان خفيف الموج و يحدث المد الأول عند 08:22 والمد الثاني عند الساعة 20:25 و الجزر الأول عند الساعة 14:17 والجزر الثاني عند الساعة 02:52 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 26 45 10

دبــي 39 27 45 10

الشارقة 39 24 65 10

عجمان 38 26 75 15

أم القيوين 39 24 70 10

رأس الخيمة 37 24 65 15

الفجيرة 38 26 80 30

العين 41 27 30 10

ليوا 42 23 45 10

الرويس 41 24 65 10

السلع 40 25 60 10

دلما 37 25 80 25

طنب الكبرى 35 25 80 25

طنب الصغرى 35 25 80 25

أبو موسى 35 25 80 25

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