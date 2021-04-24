محمد بن زايد يصل القاهرة في زيارة رسمية

المصدر: البيان الإلكتروني

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى القاهرة في زيارة رسمية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبلي سموه، الذي يقوم بزيارة قصيرة لساعات.

وسيقيم الرئيس المصري مأدبة إفطار على شرف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في قصر الاتحادية، حيث سيعقد الزعيمان جلسة مباحثات، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قد زار العاصمة المصرية القاهرة، في ديسمبر الماضي، لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بعلاقات تاريخية وثيقة تستند على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة، وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف متسقة ومتكاملة ترسخ الأمن العربي والإقليمي، وتحافظ على استدامة التنمية في دولها.

ويحظى البلدان بحضور ومكانة دولية خاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام، ودعم جهود استقرار المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات.

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