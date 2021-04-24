الطاير: زيادة طول شبكة النقل البحري بنسبة 188% في 2030

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة تعتزم زيادة طول شبكة النقل البحري بمقدار 188% لتصل إلى 158 كلم، وزيادة عدد خطوط نقل الركاب بمقدار 400% لتصل إلى 35 خطا مجدولا لنقل الركاب، كما تشمل الخطة زيادة عدد أسطول النقل البحري ليصل إلى 258 وسيلة بحرية بنسبة زيادة 32%، وزيادة عدد محطات النقل البحري إلى 79 محطة، بنسبة زيادة 65%، وذلك حتى عام 2030.

وقال الطاير: يعد النقل البحري جزءاً أساسياً من منظومة النقل في إمارة دبي حيث يقدر عدد مستخدميه بنحو 14 مليون راكب سنوياً، ويشهد نمواً مستمراً في عدد وسائل النقل والمحطات والركاب، ومن المتوقع أن يرتفع بشكل أكبر مع اكتمال تشييد المرافق العمرانية والسياحية على جانبي قناة دبي المائية، والمشاريع التطويرية ذات الإطلالات البحرية، حيث ستكون وسائل النقل البحري الخيار المفضل للكثير من المواطنين والمقيمين والسياح في التنقل، والاستمتاع بمشاهدة المرافق السياحية والعمرانية على ضفتي خور دبي وقناة دبي المائية وشواطئ الخليج العربي.

وأضاف: شهد قطاع النقل البحري عام 2020، زيادة في طول شبكة النقل بمقدار 24 كم ليصبح إجمالي طول الشبكة 79 كم، وإضافة خمس عبرات من الجيل المطور من العبرات الخشبية التراثية، ليرتفع إجمالي عدد الوسائل البحرية المملوكة للهيئة إلى 55 وسيلة، وتمكن القطاع من تجاوز التحديات التي أفرزتها جائحة كوفيد 19، عبر تطبيق مبادئ المرونة المؤسسية واستغلال القدرات بكفاءة مما ساهم في ضمان استمرارية أعمال النقل البحري، مشيراً إلى أنه رغم تحديات الجائحة، فقد بلغ عدد ركاب النقل البحري العام الماضي ثمانية ملايين و49 ألف راكب، كما دشنت الهيئة مبادرة التشغيل التجريبي لـخمس عبرات تراثية باستخدام الوقود الحيوي (بيوديزل 5) المعتمد رسميا في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مجموعة إينوك، وحققت نتائج إيجابية للغاية، حيث يُعدُ هذا الوقود طريقة فعّالة لإعادة تدوير النفايات والحفاظ على البيئة مما يسهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة، وقد بيّنت النتائج انخفاضاً في الانبعاثات الضارة، ودشنت الهيئة كذلك الجيل المطور من العبرات الخشبية التراثية، التي صنّعت بشكل العبرات الحالية نفسه، ووفق أعلى معايير الأمن والسلامة والبيئة.

وأوضح معالي مطر محمد الطاير أن الهيئة ستضيف العام الجاري أربعة خطوط بحرية لشبكة النقل البحري، يبلغ طولها 10 كم، وبذلك يرتفع الطولي الإجمالي إلى 89 كم، حيث ستربط السوق الليلي في جزر ديره مع محطة الغبيبة ومحطة ماركت الواجهة البحرية، كما تربط مشروع خور دبي بمحطة دبي فستيفال سيتي، ومحطة بلووتر بشبكة النقل البحري في منطقة مرسى دبي؛ والقرية التراثية بمحطة الجداف ومحطة دبي فستيفال سيتي.

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