تحسن كبير لجودة الهواء في دبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

حققت دبي نتائج جيدة في مجال تحسن جودة الهواء، بسبب التزام القطاعات المعنية بتنفيذ مبادرات خفض الانبعاثات ضمن استراتيجية جودة الهواء لإمارة دبي 2017 ـ 2021.

وقالت المهندسة علياء الهرمودي مدير إدارة البيئة في بلدية دبي لـ «البيان»: أظهرت نتائج بيانات تحسن جودة الهواء في إمارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، تحسناً في جودة الهواء لبعض العناصر الملوثة، حيث شهدت تحسناً في جودة الهواء من خلال انخفاض بمتوسط تراكيز غاز ثاني أكسيد النيتروجين «NO2» بنسبة 9%.

وانخفاض بمتوسط تراكيز الجسيمات العالقة بحجم 10 ميكرونات بنسبة 16% والجسيمات العالقة بحجم 2.5 ميكرون بنسبة 5%، وانخفاض بمتوسط تراكيز ملوث الأوزون بنسبة 8%، نظراً إلى التزام القطاعات المعنية بتنفيذ مبادرات خفض الانبعاثات ضمن استراتيجية جودة الهواء 2017 - 2021.

وأوضحت الهرمودي أنه يتم رصد جودة الهواء في الإمارة من خلال شبكة محطات موزعة في مواقع استراتيجية وتضم 72 محطة ثابتة لرصد بيئة الهواء، منها 41 محطة تابعة للبلدية، و31 أخرى تابعة للقطاع الخاص.

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