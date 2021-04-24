محمد بن راشد يذكي رحلة القلوب إلى البيت العتيق

المصدر: دبي - علاء الجمل

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فيديو لمناجاة شعرية لسموه، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» ضمن وسم #ومضات_رمضانية.

ووصفت المناجاة الشعرية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الحالة الروحانية في رحاب بيت الله الحرام، والشعور الشجي في مكة، مهبط الوحي والتنزيل على نبينا محمد ــ صلى الله عليه وسلم ــ ورحلة الهداية للبشرية التي خاضها، وحوله الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ، كما بينت المناجاة التي شارك فيها سموه متابعيه، فيض النور والرحمات، الذي ينتاب المؤدين للمناسك في تضرعهم إلى الله بالدعاء.

وجاء في مناجاة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:

طفت وسعيت وبكى في الليل ولهاني

قلبه إذا يقال الله واكبر إيليني

فيض من النور حياني وأحياني

يا خالق النور أنته بس تهديني

ووقفت والليل يشهد طول حرماني

أنظر لحالي إلهي لا تخليني

في مهبط الوحي والتنزيل فاجاني

شعور ما ينوصف مازال يشجيني

كانه أمامي محمد خير عدناني

وحوله الصحابة جنوده والمطيعيني

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