مليونا درهم من «مجموعة أ. ر. م. القابضة» للحملة

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجموعة أ.ر.م. القابضة عن مساهمتها بمبلغ مليوني درهم في حملة «100 مليون وجبة» التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وذلك لتوفير مليوني وجبة يتم إيصالها عبر الحملة وشركائها إلى الفئات المستحقة في 30 دولة حول العالم.

ومع نجاحها في تحقيق كامل المساهمات المطلوبة في الأيام العشرة الأولى من إطلاقها، تتواصل تبرعات الأفراد والمؤسسات ورجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية المختلفة في دولة الإمارات بالتدفق على الحملة الأكبر في المنطقة، التي انطلقت قبيل شهر رمضان المبارك لتغطي 30 بلداً طوال الشهر الفضيل، لا على مستوى المنطقة العربية وحسب، بل وتستهدف المجتمعات الأقل دخلاً في الشرق الأوسط وآسيا، وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

يأتي تبرع مجموعة أ.ر.م. القابضة، وهي كيان اقتصادي إماراتي مُتعدِّد الأنشطة، ليدعم الحملة الأكبر على مستوى المنطقة، والتي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية وعدد من المؤسسات الإنسانية والخيرية المختصة في الدول التي تشملها الحملة.

عطاء

وقال محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أ.ر.م القابضة: «تمثل حملة «100 مليون وجبة» قيم العطاء والكرم في مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كما تجسد حرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على مساندة الفئات الهشة في مواجهة تحدي الجوع الذي تعانيه».

وأضاف: «التزام مجموعة أ.ر.م القابضة تجاه حملة «100 مليون وجبة» يعكس ثقتنا في أثرها الإيجابي ويمثل قيم التعاطف، والتساوي والشمول في العطاء التي نتبناها».

وتترجم حملة «100 مليون وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القيم الرمضانية على أكمل وجه، وهي تندرج ضمن المبادرات الإنسانية المتعددة التي تطلقها دولة الإمارات من دون انقطاع بهدف نشر قيم العطاء ودعم المحتاجين حول العالم بلا تمييز.

وقد توسعت الحملة التي تستهدف أساساً 20 دولة هذا العام، لتغطي 30 بلداً بعد أيام قليلة على انطلاقها، بعدما لاقت تجاوباً واسع النطاق من المتبرعين.. وتتيح الحملة الفرصة أمام الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال وفئات المجتمع والفعاليات الاقتصادية، داخل دولة الإمارات أو خارجها، لتقديم المساهمات المالية بما يساعد ملايين المحتاجين حول العالم.

وتوزَّع تبرعات المشاركين في حملة «100 مليون وجبة»، ومنها المساهمة التي قامت بها مجموعة أ.ر.م. القابضة، على شكل سلال وطرود غذائية أو عن طريق تأمين قسائم شرائية تسلَّم مباشرة إلى المستفيدين منها، فتمكنهم من شراء ما يحتاجون إليه من مواد غذائية، في محاولة لتسريع عملية إيصال التبرعات وتنشيط العجلة الاقتصادية في البلدان المستهدفة.

وتدعم حملة «100 مليون وجبة» جهود التنمية المستدامة وأهدافها في القضاء على الجوع في العالم بحلول عام 2030، في ظل وجود أكثر من 820 مليون شخص يعانون سوء التغذية في العالم، منهم 52 مليون شخص في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتهدف هذه الحملة الإغاثية الأكبر في المنطقة إلى التخفيف من معاناة الشعوب والمجتمعات الأقل دخلاً، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، إضافة إلى عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية والإغاثية في الدول التي تغطيها الحملة، بما يتيح توصيل المساعدات الغذائية إلى مستحقيها عبر شركاء الحملة من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية والإغاثية ومنظمات المجتمع المدني المحلية.

مساهمون

وانضمت مجموعة أ.ر.م. القابضة إلى أعداد كبيرة من المساهمين من أهل الخير والإحسان الذين يؤازرون حملة «100 مليون وجبة» عن طريق تقديم التبرعات المالية عبر أربع قنوات وهي:

الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.100millionmeals.ae، ومركز الاتصال على رقم الاتصال المجاني 8004999، وعن طريق الحساب المصرفي المخصص للحملة من خلال بنك دبي الإسلامي وهو AE08 0240 0015 2097 7815 201، ومن خلال إرسال كلمة «وجبة» باللغة العربية أو «meal» باللغة الإنجليزية في رسالة نصية SMS على أرقام محددة على شبكتي «دو» أو «اتصالات» في دولة الإمارات.

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