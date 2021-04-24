شرطة دبي تطلق دبلوم «الابتكار والمواهب» في نسخته الثانية

المصدر: دبي - البيان

أطلق مجلس الابتكار في شرطة دبي دبلوم الابتكار الشرطي «الابتكار والمواهب» في نسخته الثانية، والذي يهدف إلى دعم منظومة الابتكار في شرطة دبي.

والتعرف إلى مفاهيم الابتكار المؤسسي والتوجهات الحكومية الحديثة، وأسس إدارة المواهب، والأنظمة والسياسات المتعلقة بالابتكار الشرطي، بما يضمن رفع كفاءة منتسبي شرطة دبي في مجال الابتكار وفقاً لأحدث النماذج والممارسات العالمية الحديثة، وعرض التحديات التي تواجه المؤسسات والمجتمعات والدول في الابتكار.

ومن خلال الاتصال المرئي، رحب العميد أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، بالمشاركين الذين بلغ عددهم ٤٠ موظفًا من مختلف القطاعات والتخصصات في شرطة دبي، وكذلك رحب بفريق العمل القائم على الدبلوم، والمحاضرين والجهات الخارجية المشاركة.

مؤكدًا أن دبلوم الابتكار والمواهب في شرطة دبي يأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي يولي اهتماماً بالغًا بمنظومة الابتكار، ويوجه بالاستغلال الأمثل للمواهب والكوادر البشرية، ودعمها وتوفير البيئة المناسبة والمحفزة والممكنات التي تساعد على تقديم الأفكار الإبداعية، وتحويلها إلى مشاريع تدعم منظومة العمل الشرطي.

وأضاف العميد رفيع: إننا ندعو كافة المنتسبين في الدبلوم إلى إطلاق العنان لأفكارهم وإبداعاتهم التي سوف تساهم بشكل كبير في دعم منظومة العمل، وننوه بأن الدفعة الأولى عملت بكل اجتهاد، ما أثمر عن الخروج ب 3 مشروعات ابتكارية، ابتكرها خريجو «دبلوم الابتكار والمواهب» وتم اعتمادها بعد الاطلاع عليها ومناقشة أهدافها، وتتمثل في مشروع «طائرة المهام الخاصة»، ومشروع خاص بخدمات الطوارئ وإنقاذ الأرواح، إضافة إلى مشروع «مُتعقب التفتيش الذكي».

شراكة

من جانبه، قال المقدم الدكتور إبراهيم أحمد سباع المري، رئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي، والمشرف العام لدبلوم الابتكار والمواهب، إن ما يميز البرنامج لهذا العام، هو مشاركة القطاع الخاص، من الشركات والجامعات المحلية والعالمية.

حيث تم العمل على الشراكة مع 5 جهات رائدة في عالم الابتكار، وهي جامعة «بيركلي في كاليفورنيا»، وشركة هواوي، ورابطة العملة الرقمية «البتكوين»، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومعهد ماساتشوتس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة الشارقة، كما يشارك محاضرون من شركة أي بي أم، وشركة «هوني ويل» للأتمتة في الهند، ومحاضرون من جامعة الشارقة.

مبادئ

وأوضح المقدم المري، أن «دبلوم الابتكار والمواهب»، ينطلق من مبادئ أربعة، وهي دعم قدرات ومواهب موظفي شرطة دبي، وكيفية إدارة المشاريع الابتكارية، وتطوير ودعم القدرات المؤسسية للقيادة العامة لشرطة دبي، ودعم الابتكار عبر توظيف مهارات وكفاءات المعنيين بتطوير المبتكرين.

مشيراً إلى أن هناك 5 أهداف للبرنامج، تتمثل في التعرف على نظريات الابتكار وأهم المدارس الرائدة في العالم في مجال الابتكار وإدارة المشاريع الابتكارية، وتطبيق الأفكار الابتكارية لدعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، وفهم كيفية إجراء تحليل البيئة الداخلية والخارجية التي تؤثر على الابتكار في العمل الشرطي، وإنشاء شراكة مع القطاع الخاص والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وغيرها، والتعرف على كيفية تقييم وإدارة المشاريع الابتكارية، وإجراء دراسات الجدوى لها.

رحلة

وبين المقدم المري، أن رحلة البرنامج تتمثل بـ 12 مرحلة، وهي اختيار المرشحين، واجتياز اختبار الدبلوم، والاختبار النهائي للمرشحين، وإطلاق الدبلوم، والبدء في الجانب النظري الذي يمتد لشهرين، ومن ثم التحول إلى الجانب التطبيقي في مختبر الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، ومن ثم التدقيق الأولي على أفكار المشاريع، وبعدها يتم اعتماد الأفكار، والبدء في تطبيق أفكار المشاريع، والتقييم الأولي لأفكار المشاريع، ومن ثم التقييم النهائي، وانتهاء بتخريج الدفعة في نهاية العام.

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