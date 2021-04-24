11 مبادرة رمضانية يطلقها فريق «شكراً لعطائك»

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

يقتدي أعضاء برنامج «شكراً لعطائك» التطوعي بنهج الآباء والمؤسسين والقادة، بل يجتهدون في إثراء تجربة الدولة في هذا المجال الحيوي، وسيراً على هذا الدرب فقد أطلق الفريق 11 مبادرة رمضانية متنوعة، كان نتاجها تفاعلاً كبيراً من أفراد المجتمع.

وأكد سيف الرحمن أمير رئيس ومؤسس برنامج «شكراً لعطائك» لـ«البيان» أن جميع تلك المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي أطلقها الفريق جاءت نتاج ما غرسته القيادة الرشيدة في نفوس المواطنين والمقيمين على حد سواء ولا سيما حب عمل الخير وتقديم المساعدات للمحتاجين، وبذل العطاء في الأعمال الإنسانية والتطوعية.

وأوضح سيف الرحمن أمير، أن إطلاق المبادرات الرمضانية جاء بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات والمؤسسات المعتمدة في الدولة مثل نادي المدام الثقافي الرياضي، ومؤسسة منار الإيمان الخيرية، وفريق غاية التطوعي، وجمعية الإحسان الخيرية.

محاضرات

وأضاف: «من أبرز مبادراتنا الرمضانية المجلس الرمضاني الذي نعرض فيه باقة من المحاضرات التوعوية والتثقيفية باستضافة نخبة من المتحدثين، وتوزيع وجبات الإفطار على العمال والأسر المتعففة بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة والتعقيم وذلك بالتعاون مع مؤسسة منار الإيمان الخيرية، وتوزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة بالتعاون مع نادي المدام الثقافي الرياضي ولتجنيب الأسر المستحقة حاجة مغادرة منازلهم.

كما أطلقنا العديد من المسابقات ومنها مسابقة الخير في شهر الخير وتهدف إلى نشر المعرفة في مجال العمل التطوعي والحث عليه، ومسابقة مزامير آل داوود لتشجيع ودعم حفظة القرآن الكريم، كما سننظم ملتقى كن رياضياً لنشر ثقافة الرياضة لدى أفراد المجتمع».

مشيراً إلى أن الفريق سيطلق أيضاً مبادرة «كسوتكم علينا» لإسعاد الأطفال من الأسر المتعففة، إلى جانب تنظيم فعالية في يوم زايد للعمل الإنساني والتأكيد على مشاعر الحب والوفاء والتقدير التي يختزنها شعب الإمارات لباني نهضتها المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما غرسه من قيم استهدفت تعزيز وحدة نسيج مجتمع الإمارات.

تكافل

وشدد سيف الرحمن أمير أن تلك المبادرات تجسد قيم التكافل والتراحم بين قطاعات المجتمع، وتتيح الفرصة للمتطوعين للمشاركة في خدمة مجتمعهم في هذا الشهر المبارك، إيماناً بضرورة تعزيز ثقافة العطاء في المجتمع، والمساهمة في غرس هذه القيم الإيجابية والنبيلة في نفوسهم.

كما أكد في الوقت ذاته أن المتطوعين المشاركين كافة في تنفيذ المبادرات الرمضانية يحرصون على اتخاذ أعلى درجات الوقاية والتعقيم قبل انطلاق المبادرات وبعد انتهائها ووفق أعلى مستويات الوقاية الصحية، كما يخضعون للفحوص الصحية الدورية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز