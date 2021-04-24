«أطفال الشارقة» تطلق مبادرة نصلكم «أينما كنتم» الرمضانية

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برنامج «أهلاً رمضان» ضمن مبادرة «نصلكم أينما كنتم» الرمضانية «عن بعد».

و التي تُنفذ للعام الثاني على التوالي، خلال شهر رمضان المبارك، وتتضمن على مجموعة من الورش التوعوية والأنشطة التفاعلية والترفيهية والمسابقات التي تستهدف الأطفال ضمن الفئة العمرية 6-12 سنة، وذلك عبر صفحة التواصل الاجتماعي انستغرام«Shjchc ؛ وبرنامج»زوم«.

وتسعى أطفال الشارقة من خلال هذه المبادرة إلى توعية الأطفال بالسلوكيات الصحية، والأخلاقية في ممارساتهم اليومية من خلال ثلاثة محاور، وهي:

العادات والتقاليد، وتهدف إلى تطبيق العادات والتقاليد الموروثة من الآباء والأجداد، ثانياً المحور الصحي؛ الذي يركز على أهمية الرياضة وتناول الغذاء الصحي خلال شهر رمضان المبارك، ثالثاً القيم الأخلاقية والسلوكية الهادفة إلى تعزيز القيم النبيلة في نفوس الأطفال كالصبر، والصدق، والتسامح، وستختتم المبادرة بورش الاستعداد للعيد.

وقد شهدت فعاليات الأسبوع الأول تفاعلاً كبيراً من قبل الأطفال من خلال مشاركتهم في الورشة الفنية»الفانوس «التي قدمتها الطفلة مهرة خالد من مركز الطفل للفنون بضاحية مغيدر، عرفت أقرانها على كيفية صنع الزينة الرمضانية بأناملهم الطفولية، إضافة إلى تفاعلهم في المنشورات التفاعلية والمسابقة الرمضانية عبر صفحات التواصل الاجتماعي للمؤسسة.

بينما تضمنت فعاليات الأسبوع الثاني وضمن المحور الصحي، ورشتين فكانت الورشة الأولى بعنوان»صحتي في رمضان«والتي أقيمت بالتعاون مع إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتناولت أهمية التغذية الصحية، والنشاط البدني وأهمية النوم الصحي في رمضان، أما الورشة الثانية بعنوان»طبقي الصحي) نفذها الشيف مصبح الكعبي، الذي عرف الأطفال على كيفية إعداد طبق من السلطة الصحية.

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