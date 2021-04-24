فاطمة المزروعي تنال بكالوريوس حقوق الإنسان بالصبر والإرادة

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

تتميز ابنة الإمارات بامتلاكها طاقات جبارة وقدرات خلاقة على النجاح وإثبات الذات حتى تحقق حلمها وتصل إلى ما تطمح إليه.

وتعمل جنباً إلى جنب مع شقيقها الرجل من أجل رفعة الوطن وتميزه في المحافل الدولية كافة، قصة أم مواطنة كافحت من أجل أن تكمل تعليمها، فتحدت ظروف عملها وتجاوزت الصعاب الأسرية التي واجهتها بالصبر والجلد لتحقيق حلمها بالاستمرار في الدراسة بعد انقطاع دام 10 سنوات من دون تفريط في حقوق أطفالها، تلك القصة جسدتها فاطمة خلفان المزروعي.

فتخرجت في الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية في تخصص حقوق الإنسان ونالت البكالوريوس، ولسان حالها يقول: من يجتهد ويتحمل الصعوبات هو من سيجد أن للنجاح لذة وجمالاً وطعماً لا يقاوم، بعكس من يركن ويتعود ألّا يصنع شيئاً جميلاً، فسيكون الفشل حليفه ويغلب على حياته الملل والسكون والركون لواقع الحال.

مشوار

وتروي فاطمة خلفان المزروعي خريجة كلية الأم والعلوم الأسرية في عجمان تخصص مساق حقوق الإنسان، وهي أم لثلاثة أطفال وموظفة في إحدى الجهات الحكومية، قصة نجاحها بأنها درست 9 سنوات في الكلية، إذ تحصلت على درجة البكالوريوس، متحدية الصعاب كافة التي واجهتها بفضل تعاون الأسرة الكامل معها والتنظيم ما بين العمل والدراسة والواجبات المنزلية.

مبينة أنها تعمل في إحدى الجهات الحكومية والشهادة التي حصلت عليها ستعينها عملياً على أداء وظيفتها المهنية وتحسن من أدائها، لافتة إلى أنها التحقت بالكلية الجامعية في عام 2012 وصممت على إكمال دراستها الجامعية وتحقيق حلمها بالحصول على الماجستير ثم الدكتوراه في مجال حقوق الإنسان.

خبرات

وأضافت إنها من خلال دراستها اكتسبت خبرات في الحاسوب والحياكة ومساق الصحة الإنجابية، كما أن الكلية الجامعية فتحت مداركها وهيأتها في المقام الأول أمّاً.

كما تغيرت نظرتها بخصوص تربية أبنائها، لأن نظرتها قبل الانتساب إلى الكلية كانت في حدود بيتها فقط، ولكن النظرة اتسعت لتشمل العائلة الممتدة من خلال كيفية التعامل معها، كما أنها استطاعت أن تتعرف إلى حقوقها الشرعية والمدنية التي كفلها لها القانون، إضافة إلى أنها أصبحت أكثر وعياً بواجباتها ومسؤولياتها تجاه بيتها وأسرتها راعية ومسؤولة فيه.

تحديات

وقالت المزروعي إن هناك بعض التحديات التي واجهتها على المستويين العملي والأسري ولكنها تغلبت عليها بفضل قياداتها في مجال العمل وأسرتها، إذ إن جهة عملها ساعدت وأزالت الصعوبات التي واجهتها، كما أنها عملت على تنظيم وقتها ما بين الدراسة والعمل والأسرة من دون إخلال بأي واجبات تجاه أي منهما.

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