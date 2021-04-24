تعاون بين بلديتي دبا الحصن والحمرية للقضاء على الحيوانات السائبة

المصدر: دبا الحصن - عائشة الكعبي

زار وفد من إدارة الزراعة والنظافة العامة «قسم مكافحة الآفات» في بلدية مدينة دبا الحصن، بلدية مدينة الحمرية بإمارة الشارقة للتعرف على الطرق والأساليب المتبعة في تقليل أعداد الحيوانات السائبة والضالة، ومحاولة السيطرة عليها واحتوائها، إلى جانب الحد من الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية والخطيرة على صحة الإنسان والبيئة.

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمهارات بين مختلف البلديات العاملة في إمارة الشارقة، حيث تحرص بلدية دبا الحصن على توفير أعلى معايير الصحة العامة ومكافحة الآفات، والوقاية من الأخطار التي يمكن أن تتسبب بها الحيوانات الضالة، وعليه تسعى على الدوام على تعزيز أطر التعاون بينها وبين الجهات المختلفة في الإمارة للتعرف على أفضل الطرق والسبل من أجل الحفاظ على صحة وسلامة سكان المدينة، حيث جاءت الزيارة بهدف التخلص من كل أشكال الملوثات والعوامل الناقلة للأمراض والأوبئة حفاظاً على صحة وسلامة سكان المدينة.

حملة

وتم خلال الزيارة وضع خطة مدروسة لعملية السيطرة على هذه الحيوانات، حيث اتفق الطرفان على إطلاق حملة مشتركة بينهم لمدة «3 أيام» في مدينة دبا الحصن، حتى يتم القضاء على الحيوانات السائبة والضالة، وذلك في سبيل حماية المجتمع والبيئة المجاورة له من مخاطر هذه الآفات.

وأكدت بلدية مدينة دبا الحصن حرصها على إقامة مثل هذه البرامج والحملات التي تهدف إلى توفير بيئة صحية سليمة لكل سكان المدينة باتباعها أفضل الممارسات التي تضمن لهم حياة كريمة وآمنة وخالية من الأمراض والأوبئة.

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