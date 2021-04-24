«يورونيوز»: دبي سبّاقة في فتح أبوابها للسيّاح وفق إجراءات احترازية

المصدر: دبي - البيان

أوضح موقع «يورونيوز» الإخباري أن دبي من أوائل الوجهات التي فتحت أبوابها للسيّاح وفق إجراءات احترازية ووقائية صارمة، ما عزز السلامة في الإمارة.

جاء ذلك في تدوين نشره الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وقال الموقع: «إمارة دبي من أوائل الوجهات التي فتحت أبوابها للسيّاح في يوليو 2020.. ولكنها تطبق إجراءات احترازية ووقائية صارمة في كل المرافق الترفيهية والوجهات السياحية التي تتميز فيها الإمارة.. لضمان سلامة الزوار والعاملين والمجتمع ككل».

وأضاف: «برنامج التطعيم الواسع والناجح الذي يترافق مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلق توجهاً إيجابياً حول الصحة والسلامة في الإمارة.. إذ تطمح دبي لتطعيم 100% من الفئات المناسبة للتطعيم في أقرب وقت ممكن..».

يذكر أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً استثنائياً في إدارة الجائحة، تكاتفت فيه جهود مختلف مؤسسات الدولة لتوفر أفضل مستويات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع.

وكان لمجتمع دولة الإمارات بجميع فئاته وأطيافه الدور الأبرز في نجاح الجهود كافة التي أنجزت إلى الآن وذلك عبر إظهاره الالتزام التام بالإجراءات كافة التي يتم الإعلان عنها واستجابته للدعوات كافة لأخذ التطعيم لحماية أنفسهم ومجتمعهم.

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد - 19)، أشارت في الإحاطة الإعلامية أخيراً، إلى أن الحملة الوطنية للقاح نجحت في تقديم التطعيم 5,081,853 جرعة أولى و3,836,521 جرعة ثانية وبذلك تم تحقيق نسبة 65.54% من إجمالي الفئة المؤهلة. كما تم تحقيق نسبة 74.63% لمن هم فوق 60 عاماً.

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