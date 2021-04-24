بلدية دبي تغلق مغسلة وتخالف 5 مؤسسات

المصدر: دبي- وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي مغسلة بسبب عدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، وخالفت 5 مؤسسات، ووجهت 41 تنبيهاً، أمس الأول.

ونفذ مفتشو البلدية 2353 زيارة رقابية على المؤسسات، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2306 مؤسسات.

وتحرص بلدية دبي على متابعة الإجراءات الاحترازية خلال الجولات التفتيشية، بهدف التأكد من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الوقائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

ويشدد مفتشو بلدية دبي على التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات، كذلك يتم التركيز على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع توفير معقم اليدين للزبائن في أماكن متفرقة، ويدقق مفتشو البلدية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بهدف تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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