طقس الإمارات غداً ... صحو بوجه عام

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً شرقاً وشمالاً، ومائلا للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً شرقاً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 10:29 والمد الثاني عند 23:56 والجزر الأول عند الساعة 17:17 والجزر الثاني عند الساعة 05:35.

بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 19:52 والمد الثاني عند الساعة 08:22 والجزر الاول عند الساعة 13:28 والجزر الثاني عند الساعة 02:15.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 23 70 10

دبــي 39 26 65 10

الشارقة 40 21 75 15

عجمان 37 25 75 15

أم القيوين 39 21 80 20

رأس الخيمة 39 23 80 15

الفجيرة 38 27 90 25

العين 41 27 30 10

ليوا 42 22 40 10

الرويس 41 23 80 10

السلع 39 21 75 15

دلما 37 25 80 30

طنب الكبرى 35 25 85 25

طنب الصغرى 35 25 85 25

أبو موسى 35 25 85 25

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز