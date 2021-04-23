مروان شايع.. جهود في مكافحة الجائحة

المصدر: أبوظبي - وام

تلعب الكوادر الإدارية والفنية دوراً مهماً في القطاع الصحي إلى جانب الكوادر الطبية إذ تتكامل الأدوار والمهمات لتقديم رعاية صحية عالمية المستوى تطمح شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» تقديمها لأفراد المجتمع على أيدي أبناء وبنات الإمارات المتميزين.

ومن هذه الكوادر المهندس مروان عبدالله شايع نائب مدير إدارة صيانة المنشآت في شركة «صحة» الذي تفانى في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وواصل الليل بالنهار لإنجاز مراكز الفحص الوطني حول الدولة والمستشفيات الميدانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأشرف المهندس مروان عبدالله شايع على تصميم وإنجاز المستشفيات الميدانية في مدينة محمد بن زايد وأدنيك في أبوظبي والمستشفى الميداني في دبي باركس آند ريزورتس والمستشفيات الميدانية في كل من عجمان والشارقة ورأس الخيمة، بالإضافة إلى الإشراف على تجهيز هذه المستشفيات لاستقبال حالات كوفيد 19 والتي تم إنجازها في وقت قياسي مما أسهم في مواجهة الجائحة والتعامل معها بنجاح.

وعمل المهندس مروان شايع في مشاريع حيوية في شركة «صحة» ومن أبرزها تشغيل مدينة الشيخ شخبوط الطبية وغيرها من مشاريع بناء المستشفيات والمراكز الصحية والصيانة للمنشآت الصحية القائمة مما أسهم في رفع أدائها لأعمالها بكفاءة عالية.

ووفرت له شركة «صحة» الفرصة للمشاركة في العديد من الدورات التدريبية في مجال عمله مثل إدارة العقود وسلامة موقع المشروع والتحكم في الوقت وإدارة الإجهاد وحل المشكلات واتخاذ القرارات والبنية التحتية وبرامج القيادات وغيرها الكثير من الدورات التدريبية التي صقلت من مهاراته وزادت من خبراته ومعارفه في مجال عمله.

خبرات

ويتمتع المهندس مروان شايع بخبرات كبيرة تمتد لنحو 16 عاماً قبل انضمامه لشركة «صحة» اكتسبها من عمله في شركات كبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة من أبرزها شركة أدنوك وهو حاصل على شهادة الماجستير في الإدارة الهندسية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وحث المهندس مروان الشباب والشابات من أبناء الإمارات على العلم واكتساب المعارف والخبرات وإعداد أنفسهم إعداداً رفيعاً، وأن يكونوا دائماً عند حسن ظن القيادة بهم وأن يسهموا في تعزيز تطور وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة.

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