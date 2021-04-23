بلدية دبي تغلق مركز لياقة لعدم الالتزام بالممارسات الصحية

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي مركز لياقة بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي بسبب الاكتظاظ وعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، كما خالفت 3 مؤسسات ووجهت 21 تنبيهاً وذلك يوم أول من أمس، حيث نفذ مفتشو البلدية 2315 جولة رقابية على المؤسسات، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98%، كما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2290 مؤسسة.

وواصلت فرق التفتيش بالبلدية زياراتها التفتيشية الروتينية للتأكد من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها. ويقوم مفتشو بلدية دبي بمتابعة تنفيذ الإجراءات التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات ومن أبرزها:

التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، إلى جانب التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بغية تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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