حديقة الحيوانات في العين تستقبل 645 مولوداً خلال العام الماضي

المصدر: العين - وام

استقبلت حديقة الحيوانات بالعين العام الماضي 645 مولوداً تنتمي إلى 43 نوعاً تم إكثارها ضمن برامج الإكثار الطبيعية التي تنتهجها الحديقة للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض وحمايتها بأفضل معايير الرعاية البيطرية.

وذكر مياس أحمد القرقز، مدير قسم رعاية الحيوانات في حديقة الحيوانات بالعين أنه رغم ما واجهته الحديقة من تحدٍ خلال جائحة كورونا في تبادل الحيوانات مع حدائق أخرى بهدف إدخال دماء جديدة لبرامج الإكثار وتحسين الأصول الوراثية، إلا تم الحفاظ على الوتيرة المتزنة والمنسجمة مع معايير الإكثار العالمية وفق أفضل الممارسات في الرعاية اليومية والطبية.

وقد استمرت جهود الفريق خلال فترة الجائحة بالمستوى المعتاد مع أخذ مزيد من الإجراءات الاحترازية للمحافظة على الأصول الحيوية وبرامج الإكثار النوعية التي ترعاها الحديقة.

أولويات

وأوضح أن برامج الإكثار أصبحت في الوقت الحالي تركز على النوع أكثر من الكم من خلال تحديد الأولويات والمستهدفات واختيار الطرق والتقنيات المناسبة التي تضمن النوعية المطلوبة من حيث الحالة الصحية والتنوع الجيني وقدرة الحيوانات على التكيف والتعايش مع الظروف الطبيعية في البرية.

وطبقت حديقة الحيوانات بالعين العديد من الإجراءات والأساليب العلمية لتحسين جودة برامج الإكثار مثل إدخال دماء جديدة للقطعان بهدف زيادة الأصول الوراثية والتنوع الجيني لها وهذا ينعكس إيجاباً على حالتها العامة وقدرتها على التعايش والتوالد.

كما قامت الحديقة بالانضمام إلى العديد من برامج الإكثار العالمية وكتب الأنساب التي تحدد وتقدم التوصيات فيما يتعلق ببرامج الإكثار وتبادل الحيوانات مع الحدائق الأخرى. إضافة إلى ذلك نجحت الحديقة بتوفير البيئات المناسبة لهذه الحيوانات وتقديم التعزيز البيئي والغذائي لها وتوفير كل متطلبات الرعاية والتغذية والسلامة والرفق بالحيوان والكادر المتخصص لضمان نجاح هذه البرامج وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

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